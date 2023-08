Kräuterkunde „live“: Wilnsdorfer Museumsgarten am kommenden Sonntag geöffnet Ergänzung zur aktuellen Sonderausstellung „Heil-Kunst“

(wS/wi) Wilnsdorf 07.08.2023 | Bei der Wundheilung hilft Frauenmantel, Wiesenampfer und Spitzwegerich lindern Insektenstiche, und Beifuß soll lästige Mücken abwehren – gut zu wissen, sofern man dann auch noch das richtige Kraut erkennen kann! In Wilnsdorf gibt’s am kommenden Sonntag, 13. August, die Gelegenheit, das wertvolle Kräuterwissen im liebevoll gepflegten Garten des Museums zu sammeln.

Am Aktionstag wird die aktuelle Sonderausstellung „Heil-Kunst“ ihre Präsentationsfläche erweitern und das Tor zum angrenzenden Museumsgarten öffnen. Auf die Besucherinnen und Besucher wartet dann nicht nur eine kleine Heilkraut-Oase, sondern auch fachkundiges Personal, das durch den Garten führen wird (im Eintrittspreis enthalten). Für den kleinen Hunger warten Kaffee, Kuchen und frische Waffeln in der Cafeteria, und natürlich kann auch die Sonderausstellung im Museum besucht werden. Das Museum Wilnsdorf samt Garten sind am Sonntag, 13. August, von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Fotos: Gemeinde Wilnsdorf

Der Eintritt zum Museum (samt Sonderausstellung und Garten) kostet 5 Euro für Erwachsene; Schülerinnen und Schüler, Studierende und Menschen mit einer Schwerbehinderung können das Museum zum ermäßigten Preis von 4 Euro besuchen. Für Familien (Eltern mit ihren Kindern oder Großeltern mit ihren Enkeln) gibt’s die Familienkarte für 13 Euro. Kinder unter 6 Jahren können in Begleitung von Erwachsenen kostenlos ins Museum. Mehr Infos unter www.museum-wilnsdorf.de