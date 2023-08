Kultur- und Medienwerkstatt öffnet ihre Türen – Neue Angebote im Hilchenbacher Jugendzentrum

(wS/hi Hilchenbach 09.08.2023 | Ab sofort heißt es im Jugendzentrum Dahlbruch: „Willkommen in der Kult-Crew“.

Hier können sich medieninteressierte Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 17 Jahren „austoben“ und an Workshops zu verschiedenen Themen teilnehmen.

Unter Leitung von Maximilian Langenbeck und Marco Born mit Unterstützung von Künstlerinnen und Künstlern aus dem Siegerland gibt es kreative Angebote. Das erste Treffen findet am 11. August von 16:00 bis 18:30 Uhr im Jugendzentrum an der Hochstraße 21 statt.

In der Videowerkstatt geht es um das Know-how mit der Kamera und dem Studioequipment. Nach eigenen Wünschen kreieren die Teilnehmenden Mini-Clips, die sie dann am Computer selbst schneiden und vertonen. In der Audiowerkstatt produzieren sie eigene Songs oder erstellen ein Sounddesign.

Im Rahmen der „Medienkulturwoche" findet an den Samstagen 9. und 16. September ein DJ-Workshop mit MOKULT statt. Auch ein Fotoworkshop mit der Jugendkunstschule Siegen-Wittgenstein ist geplant. Die Ergebnisse werden bei der Neueröffnung des Jugendzentrums Dahlbruch als Video-Performance präsentiert.

Die Anmeldung erfolgt über das Onlineportal https://www.kjb-angebote.de/angebote/juz-lab-offener-medientag.

Das Angebot wird gefördert aus Mitteln des Landesjugendplan NRW und des PUSH e. V. in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendbüro der Stadt Hilchenbach.