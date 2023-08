L531: Engpass auf der Freiengründer Straße in Siegen nächste Woche

(wS/str) Siegen 25.08.2023 | Die Straßen.NW-Regionalniederlassung Südwestfalen lässt in der kommenden Woche Ausbesserungs- und Restarbeiten an der L531 (Freiengründer Straße) in Siegen-Eiserfeld durchführen. Die Arbeiten dauern von Montag (28.08.) bis Freitag (01.09.) und werden als Tages- und Wanderbaustelle im Zeitraum von 8 bis 15 Uhr durchgeführt.

Der Verkehr wird halbseitig an der Arbeitsstelle vorbeigeführt.