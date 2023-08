Leichnam der vermissten 23-jährigen Frau in Emmerich aufgefunden

(wS/ots) Emmerich Netphen 14.08.2023 | Nachdem bei der Polizei Siegen am Montag (14.08.2023) Hinweise zu einer vermissten und möglicherweise verletzten Frau eingingen wurde am Morgen in Emmerich eine weibliche Leiche aufgefunden.

Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich dabei um den Leichnam der 23-jährigen Vermissten, die Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Bei dem am frühen Nachmittag festgenommenen Tatverdächtigen handelt es sich um einen 23-jährigen Mann. Die Motivlage ist derzeit noch unklar.

Für die weiteren Ermittlungen wurde eine Mordkommission der Polizei Hagen eingesetzt. Aufgrund der laufenden Ermittlungen können derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Siehe Erstmeldung

