Löhrstraße ab Samstag in der Oberstadt von Siegen wieder befahrbar

(wS/si) Siegen 04.08.2023 | Die Sanierung der Löhrstraße/Straße Markt in der Siegener Oberstadt ist bis auf wenige Restarbeiten wie angekündigt bis Samstag, 5. August, abgeschlossen.

Trotz der schlechten Wetterlage wurde die marode Deckschicht unter großem Einsatz der bauausführenden Firma saniert, informiert die städtische Straßen- und Verkehrsabteilung.

Nach zwei Wochen Vollsperrung ist die Löhrstraße ab Samstag, 5. August, 5.00 Uhr morgens wieder befahrbar. Die Baufirma hat am Donnerstag die erforderlichen Nebenflächen asphaltiert, um eine weitere Vollsperrung zu vermeiden und den Geschäftsleuten in der Oberstadt bestmöglich entgegen zu kommen. Aufgrund des starken Regens ist jedoch Oberflächenwasser in den Asphaltbeton eingedrungen und es konnte deshalb keine ausreichende Verdichtung erreicht werden.

Deshalb muss im Einmündungsbereich der Kohlbettstraße noch einmal eine Fläche von rund 50 Quadratmeter Asphaltbeton aufgenommen und erneuert werden. Diese Arbeiten können jedoch unter halbseitiger Sperrung der Einmündung Löhrtorstraße/Kohlbettstraße mit einer Ampelanlage ausgeführt werden und sollen voraussichtlich über zwei Tage in den Herbstferien stattfinden.

Die städtische Straßen- und Verkehrsabteilung führte die Deckensanierung im Anschluss an die Leitungsverlegungen der Siegener Versorgungsbetriebe (SVB) aus. Auf einer Länge von rund 340 Metern wurden rund 2.000 Quadratmeter Fahrbahn saniert. Außerdem wurden rund 80 Meter Straßenrinne erneuert, zehn Meter Bordstein ausgewechselt, Straßenabläufe reguliert und rund 40 Quadratmeter Absackungen beseitigt.

An der Löhrstraße in Siegen finden die Asphaltarbeiten zur Sanierung der maroden Deckschicht statt. (Foto: Stadt Siegen)