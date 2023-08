M 50 – Team des LGKs holt sich die Deutsche Meisterschaft

Bei der diesjährigen Team-DM der Senioren in Troisdorf rückte die LG Kindelsberg Kreuztal mit einem knapp 60-köpfigen Athletentross an.

Mit sage und schreibe fünf qualifizierten Mannschaften ging die LG Kindelsberg an den Start und konnte sich aufgrund der Vorkämpfe berechtigte Medaillenhoffnungen machen. Im Endergebnis hat sich das dann auch tatsächlich widergespiegelt. Mit drei Silberrängen, einem Meistertitel und ganz viel Spaß blicken unsere Athleten und deren Anhang wieder auf einen gelungenen Wettkampf zurück.

Knapp geschlagen geben, mit 69 Punkten, musste sich unser Team M30. Obwohl hier die Leistungen durchweg gut waren, musste man letztlich dem starken Team der LG Stadtwerke München neidlos den ersten Platz überlassen, da auch hier hervorragende Leistungen erbracht wurden. Aus LG Kindelsberg-Sicht waren die 11,55 Sekunden über 100 Meter von Tobias Becker sowie die hervorragende 4 x 100 Meter Staffelzeit von 46,71 Sekunden in der Besetzung Pascal Jürgens, Tobias Becker; Nils Weispfennig, Patrick Müller und auch das starke Hochsprungergebnis von Nils Weispfennig (1,85 Meter) und Tobias Becker (1,80 Meter) die Basis für den Mannschaftserfolg.

Deutsche Vizemeister in der Altersklasse M 30 sind: Tobias Becker, Marius Heitjohann, Christoph Schütz, Patrick Müller, Kai Weller, Pascal Jürgens, Nils Weispfennig, Thorsten Schönenbrücher, Florian Schneider, Alexander Hoffmann, Christoph Kühn, Pascale Pauke

Die Altersklasse M 40 war der Abstand zum Deutschen Meister, der STG Nutrixxion Masters, mit etwa 600 Punkten schon deutlicher und so war hier die Silbermedaille überhaupt kein Grund mit den gezeigten Leistungen zu hadern. Überragend war hier die Kugelstoßleistung von Ralph Heinbach, der die 7,26 kg schwere Kugel auf 12,87 Meter beförderte. Auch der Diskuswurf von Thorsten Born setzte mit 37,12 Metern ein Ausrufezeichen in der Konkurrenz. Beachtlich in dieser Altersklasse war sicherlich die 100 Meter-Zeit von Jochen Gipperich (STG Nutrixxion Masters), der bei 3 Metern pro Sekunde Gegenwind nach 11,37 Sekunden die Ziellinie überquerte.

Deutsche Vizemeister in der Altersklasse M 40 sind: Michael Nothacker, Thorsten Born, Ralph Heinbach, Christian Lück, Manuel Müller, Volker Stroda, Carsten Boller, Manuel Böhringer, Andreas Gertz, Alexander Wetter, Alexander Höhne

In der Altersklasse M 50 gingen gleich zwei Mannschaften von uns an den Start.

Obwohl es für die zweite Mannschaft nicht für einen „Stockerl-Platz“ reichte und man sich mit Rang 6 zufrieden geben musste, stimmten hier die Leistungen und die Stimmung. Altmeister und „Zehnkampfkant“, Thomas Görz, lieferte mit 11,72 Metern die punktbeste Tagesleistung der Mannschaft. Dicht dahinter folgten die Hochspringer Ralf Grafe und Thomas Donner, die beide die Höhe von 1,50 Meter überquerten.

Teilnehmer der LG Kindelsberg Kreuztal II waren: Thomas Görz, Ralf Grafe, Thomas Donner, Andreas Brand, Eberhard Stücher, Dirk Schröder, Frank Stein, Christof Werner, Wolfgang Fuchs, Michael Giesler, Hans Jörg Waller

Das Husarenstück des Tages gelang sicherlich der ersten Mannschaft der LG Kindelsberg M 50 – Altersklasse. Mit einer sensationellen Punkteausbeute von 9.902 Punkten verteidigten die LG Kindelsberg schließlich den Titel aus dem Vorjahr (damals 9.757 Punkte). Der Vorsprung auf die zweitplatzierte StG Ostwestfalen-Lippe (9.562 Punkte) betrug letztlich deutliche 340 Punkte.

Besonders punkten konnte das Team im Kugelstoßen. Mit Thomas Blech (13,70 Meter) und Thomas Klein (12,29 Meter) konnte man hier alleine schon 208 Punkte Vorsprung auf den 2. Platzierten Gegner von der StG Ostwestfalen-Lippe herausholen. Auch die beiden Hochspringer waren hier ein Garant für den soliden Erfolg der Mannschaft. Mit jeweils übersprungenen 1,58 Meter sammelten Wieland Haas und Markus Nassauer hier wichtige Punkte. Auch Christian Rduch schaffte mit 12,61 Sekunden bei Gegenwind über die 100 Meter eine hervorragende Zeit.

Unsere Deutschen Meister heißen: Thomas Blech, Ronny Peters, Thomas Klein, Markus Nassauer, Wieland Hass, Christian Rduch, Manuel Tuna, Burkhard Krumm, Antonio

di Teodoro, Gerd Kohlberger.

Fehlt noch eine Mannschaftsleistung, die zu erwähnen ist. Die Altersklasse M 60.

Hier war der Kampf um den zweiten Platz bis zur letzten Minute spannend, denn der Punktevorsprung unserer LGK-Athleten schmolz durch den Staffelwettbewerb noch einmal ordentlich zusammen. Die Staffel der letztlich drittplazierten StG BVV Masters war mit 54,83 Sekunden über 4×100 Meter und 1.306 Punkten deutlich schneller, wie unser Quartett (56,65 Sekunden = 1.223 Punkte). Dennoch gelang unserem Team, aufgrund der besseren Punkteausbeute in den anderen Disziplinen, den Silberplatz mit 14 Punkten Vorsprung zu halten. Mit seiner Zeit von 11:41,75 Minuten sorgte Thomas Machutt über die 3000 Meter Distanz für ein Punkte-Highlight, genauso, wie Hartmut Hoffmann im Kugelstoßen, der mit 11,08 Metern eine ähnliche Ausbeute an Zählern beisteuerte.

Deutsche Vizemeister in der Altersklasse M 60 sind: Dr. Eberhard Linke, Thomas Machutt, Hartmut Hoffmann, Frank Hoffmann, Martin Wagner, Johannes Heinlein, Harald Wittig, Dirk

Kludzeweit, Andreas Heimbach, Michael Kämpfer, Udo Hermann, Ekkehard Arnoldi.

Im kommenden Jahr soll die Veranstaltung wieder in München stattfinden, wobei es anscheinend hierfür noch einen Mitbewerber gibt. Wenn man mit den NRW-Mannschaften spricht, so wünschen diese sich anscheinend die Vorkämpfe 2024 wieder in Kreuztal.

Foto: Niels Weispfennig

Foto: Tobias Becker

Foto: Dr. Eberhard Linke

Foto: LGK