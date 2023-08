Mit Geschlossenheit Abstiegsgespenst vertrieben: JKG gewinnt 8:2 gegen ESV Olympia Köln und bleibt in der Oberliga

(wS/JKG) Siegen 30.08.2023 | Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung schafften die Siegerländer Judomänner auf der Zielgeraden, mit einem Kantersieg gegen den ESV Olympia Köln den Klassenerhalt und damit auch das ausgesprochene Minimalziel von Trainer Michael Thomas.

Der Gastgeber JC 66 Bottrop II steigt hingegen ab in die Verbandsliga. Die zweite Garnitur des Bundesligisten schaffte es nicht eine Mannschaft zu stellen, da zu viele Kämpfer wegen Bundesligaeinsätzen gesperrt waren. Die Partie wurde mit 10:0 für die JKG Siegerland gewertet.

Bis 81 kg dominiert Linus Schreiber seinen Kontrahenten und bringt die Siegerländer in Führung. Im Leichtgewicht siegt Marco Werder kampflos. Marvin Joest kann sich zunächst den starken Kata-guruma Angriffen geschickt entziehen, wird aber letztlich doch mit dieser Technik bezwungen. Marcell Meyer kontrolliert den Schwergewichtkampf, gewinnt mit seiner Spezialtechnik Seoi-nage und erhöht auf 3:1. Punktegarant Julian Wessling gibt unglücklich den Kampf zum 3:2 Anschlusspunkt her und sorgt erst einmal für gesteigerte Spannung. Doch die ist im zweiten Durchgang schnell verflogen. Götzen kommt für Werder bis 66 kg und dann düpiert die Siegerländer Kampfgemeinschaft den ESV. Linus Schreiber mit Schulterwurf, Jörg Götzen kampflos und Marvin Joest der prompt die Revanche annimmt und sich ebenfalls mit Seoi-nage durchsetzt. Der Mannschaftssieg war jetzt schon mit sechs Punkten besiegelt, aber da kamen ja noch zwei. Mit einem Gegendreher holt Marcell Meyer den siebten Punkt für die JKG. Und dann gab es zum Anschluss noch was zum Staunen. Mit einem spektakulären Ura-nage verpasst der zuvor unterlegene Julian Wessling seinem Kölner Gegner eine „Freiflug“ und ließ mit 8:2 die heimischen Judoka jubeln.

Julian Wessling (unten) verpasst mit einem spektakulären Ura-nage seinem Kölner Gegner einem „Freiflug“

Auch 2024 in der Oberliga NRW: Die Judo-Kampfgemeinschaft Siegerland hinten vl.

Trainer Michael Thomas, Marcell Meyer, Paul Schreiber, Nick Becker, Florian Müller, Julian Wessling, Linus Schreiber und Kieu Tran vorne Jorg Götzen, Marvin Joest Thomas Paul und Marco Werder

Fotos: JKG