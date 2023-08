„Nachhaltigkeit im Verein“ – Kostenloses Seminar für Ehrenamtliche am 14. September

(wS/si) Siegen 10.08.2023 | Für Ehrenamtliche, Vereine und Gruppen bietet der Ehrenamtservice des Kreises Siegen-Wittgenstein das kostenlose Seminar „Nachhaltigkeit im Verein“ an. Das Seminar findet am Donnerstag, 14. September 2023, von 17:15 Uhr bis 20:15 Uhr im Kulturhaus Lÿz, 2. Etage, Raum 204, statt.

Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Doch was bedeutet Nachhaltigkeit? Was versteht man unter einer Nachhaltigkeitsstrategie und welche Vorteile kann sie für das Vereinsleben bieten? Wie kann sich ein Verein, z.B. in den Bereichen Beschaffung, Abfall oder Energie, nachhaltiger aufstellen? Diese und viele weitere Fragen möchte Yanica Vitt, Klimaschutzmanagerin des Kreises Siegen-Wittgenstein, gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern erörtern und damit die Grundlage für nachhaltige Vereine mit Zukunft legen.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung zu dem Seminar ist unbedingt erforderlich und möglich über das Serviceportal des Kreises unter portal.siegen-wittgenstein.de.

Bei Fragen steht Gabriele Gütting vom Ehrenamtservice unter 0271 333-2310 oder ehrenamt@siegen-wittgenstein.de gerne zur Verfügung. Alle Informationen gibt es unter www.ehrenamt-siwi.de