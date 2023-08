Neuer Schützenkönig und fröhliche Feier: Rückblick auf das erfolgreiche Schützenfest in Netphen-Sohlbach

(wS/hgm) Netphen – Sohlbach 07.08.2023 | An drei Tagen feierte am vergangenen Wochenende der Schützenverein Sohlbach sein Schützenfest „Auf der Schadau“. Und das nicht zu knapp – selbst das zeitweise sehr schlechte Wetter, das immer wieder merkwürdige Kapriolen schlug, konnte den Schützen und zahlreichen Festgästen die gute Laune nicht verderben.

Der sehr rührige und vor allem volksoffene Verein umfasst aktuell 188 Mitglieder (das ist weit mehr als in manchen Schützenvereinen der umliegenden Ortschaften). 1. Vorsitzender ist derzeit Mike Glöckner; gegenwärtiger Kaiser ist bis 2025 Karl-Heinz Jung.

Das Königsvogelschießen fand bei gerade noch trockenem Wetter am vergangenen Freitagabend statt. Die musikalische Umrahmung oblag dem Tambo Corps Erndtebrück. Hier gab es übrigens eine Besonderheit, die es sonst kaum nirgendwo anders gibt: Das Corps bekam seinen „eigenen Vogel“, weil es bereits 50 Jahre in Sohlbach zum Schützenfest spielt.

Dieser Vogel wurde übrigens vom amtierenden Kaiser Karl-Heinz Jung gestiftet.

Bemerkenswert ist weiterhin, dass das Tambo Corps sich mit 27 Musizierenden beteiligte und komplett mit Großkaliber (Königsmunition) auf den Vogel schoss. Christian Völkel holte dann mit dem 135. Schuss den Ar von der Stange und wurde gewissermaßen „Tambor-König“. Den Apfel holte sich Jan Heinrich Beltz mit dem 13., und die Krone Christian Völkel mit dem 74. Schuss. Das Zepter hingegen fiel an Fabien Kliche nach 23 Schüssen. Zudem ging der rechte Flügel an Andreas Völkel und der linke Flügel an Fabien Kliche.

Nach dieser ersten Kostprobe, die keineswegs „von schlechten Eltern“ war, ging es voll zur Sache. Bernd Weber, Ortsbürgermeister von Sohlbach, gab den Ehrenschuss ab.

Danach schoss der SV Sohlbach den Königsvogel (Vogelbauer ist Friedrich W. Schäfer) woran sich anfangs 37 Schützen beteiligten.

Neuer Schützenkönig ist Marvin Berghäuser, der den Vogel mit dem 82. Schuss (Königsmunition) „erledigte“ (hieran beteiligten sich zehn Schützen) und damit den so scheidenden König Sebastian Dreisbach mit Sarina Dreisbach ablöste. Die Insignien übrigens wurde hier alle mit Kleinkaliber geschossen. Die Krone ging bereits mit dem 3. Schuss an Renate Kirsch, der Apfel danach Rüdiger Baumgart mit dem 6. Schuss. Etwas länger dauerte es beim Zepter, das sich Silvia Reuber mit dem 59. Schuss eroberte.

Doch das war noch nicht alles:

Jugendkönig ist Sammy Käppele; das Zepter fiel an Maja Klöckner, der Apfel ebenfalls an Sammy Käppele. Der Jugend-Königsvogel wurde übrigens mit Luftgewehr geschossen.

Der Rabenkönig hingegen ist Rocco Treude, das Zepter erhielt Anton Langer und den Apfel Ben Luca Fenrich. – Das gesamte Königsschießen war laut Verein gegen 23 Uhr beendet. Die „Nacht der Könige“ fand dann am Samstagabend im Schützenhaus statt. Aktuelle Ehrungen waren für 25 Jahre Mitgliedschaft Albrecht Menn und Peter Klör. Es folgten die obligatorische Königskrönung und diverse Auszeichnungen, danach starteten Tanz und Party mit der Band „FRAMIC“, die Schützen und Gästen mit fetzigen Rock- und Popmelodien ordentlich einheizte – der Tanz wurde vom Königspaar eröffnet. Als Gastverein war der Schützenverein Afholderbach gekommen.

Das Platzkonzert am Sonntagmorgen mit der Musikkapelle der Freiwilligen Feuerwehr Netphen musste wegen dem schlechten Wetter zwar im Schützenhaus stattfinden, wodurch

der Saal rappelvoll wurde; umso besser stieg gerade dadurch die gute Stimmung. Thomas Klöckner, 2. Vorsitzender des SV Sohlbach, begrüßte die Gäste und die gekommenen Gastvereine: Den SV Seelbachtal Dreis-Tiefenbach, den Schießverein Erndtebrück sowie den SV Sandhelle Brauersdorf. Einen Willkommensgruß richtete Klöckner auch an die Kreistagsabgeordnete Anette Scholl, den Ortsbürgermeister von Sohlbach, Bernd Weber und an den Stadtverbands-Vorsitzenden der Schützenvereine, Hans-Joachim Werthenbach. Ferner wurden noch Jochen Schröder für 50 Jahre und Andreas Menn für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Es fand ein bayrischer Frühschoppen statt; ferner gab es Kräftiges und Deftiges mit bayrischen Spezialitäten, sowie Erbsensuppe, Currywurst und später Kaffee und Kuchen.

Leider schlug das Wetter gewaltige Kapriolen; mal schüttete es wie aus Eimern, dann wieder gab es kurze Sonnenstrahlen. Um das Essen einzunehmen, war häufig ständiger Platzwechsel erforderlich. Innen im Saal kletterte das Stimmungsbarometer stetig in die Höhe. Der Musikzug legte sich gewaltig ins Zeug und stimmte u. a. volkstümliche Evergreens wie „Auf der Vogelwiese“ und das Oberkrainer „Trompetenecho“ an, wozu sich die Musikanten teilweise auf Tische und Stühle stellten.

Eine beachtlich große Gruppe machte eine tolle Polonaise: Aus dem Saal durch die Tür raus in den strömenden Regen, dann wieder rein in den Saal ins Trockene. Eine Bombenstimmung! Erst am späten Sonntagnachmittag klang das in jeder Hinsicht gelungene Schützenfest aus.

Der Hofstaat auf dem Schützenfest 2023 des SV Sohlbach.

V. l. n. r.: Renate Kirsch (Krone), Mike Klöckner (1. Vorsitzender), Sammy Köppele (Jugendkönig), Marvin Berghäuser (neuer Schützenkönig mit Jacquelin Röding), Silvia Reuber (Zepter) und Thomas Klöckner (1. Geschäftsführer).

Foto und Bericht: Hans-Gerhard Maiwald

