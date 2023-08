PKW im Vollbrand – BMW geht auf der A45 in Flammen auf

(wS/red) Wilnsdorf 19.08.2023 | Am Samstagnachmittag geriet gegen 17 Uhr ein BMW auf der Autobahn A45 zwischen Haiger und Wilnsdorf in Brand. Die Brandursache wird vermutlich auf einen technischen Defekt zurückgeführt. Als die Feuerwehrkräfte aus Burbach am Einsatzort eintrafen, stand der betroffene Fahrzeug bereits in Vollbrand.

Die Feuerwehreinheiten aus Burbach, Würgendorf und Haiger wurden sofort mobilisiert und setzten etwa 25 Einsatzkräfte ein, um den Brand zu bekämpfen. Mit zwei C-Rohren gingen sie gegen die Flammen vor.

Glücklicherweise gab es keine Verletzten, da sich der Fahrer rechtzeitig aus seinem Fahrzeug retten konnte.

Foto: wirSiegen.de

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier