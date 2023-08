PKW von Firmengelände entwendet

(wS/ots) Siegen 16.08.2023 | Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag (15.08.2023) einen PKW vom gesicherten Gelände eines Autohauses in Siegen-Eiserfeld entwendet.

Zuletzt gesehen wurde das Auto am Montag gegen 16:30 Uhr auf dem Firmengelände an der Eiserfelder Straße. Am nächsten Morgen fehlte von dem Fahrzeug jede Spur. Bei dem Auto handelt es sich um einen roten Fiat Spider mit Kennzeichen aus dem Kreis Altenkirchen. Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich des Autohauses verliefen negativ.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.