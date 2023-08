Reaktion auf Einbruchsalarm: Täter bedrohte die Polizei mit Axt – Festnahme

(wS/ots) Siegen 10.08.2023 | Polizei nimmt mutmaßlichen Täter in Siegen-Geisweid fest

Am Donnerstagmorgen (10.08.2023) erhielt die Polizei gegen 04:20 Uhr Hinweise auf einen Einbruch in einen Supermarkt in der Wenschtstraße in Siegen-Geisweid.

Vor Ort trafen die Beamten auf einen 40-Jährigen, der zuvor versucht hatte, eine Tür aufzuhebeln. Der Mann bedrohte die Polizisten zunächst mit einer Axt, die er offenbar für seinen Einbruchversuch einsetzte. Den Ordnungshütern gelang es, den 40-Jährigen vorläufig festzunehmen und zur Polizeiwache in Siegen zu bringen.

