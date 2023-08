Siegener Stadtfest: Eröffnung mit Pauken und Trompeten

(wS/si) Siegen 17.08.2023 | Der Countdown zum Siegener Stadtfest 2023 läuft. Bereits am Freitag, 25. August, ist auf den Bühnen der Innenstadt Party angesagt. Am Samstag, den 26. August, sind ab 11.00 Uhr alle Informations-, Aktions- und Verkaufsstände in Betrieb. Die offizielle Eröffnung nimmt Bürgermeister Steffen Mues um 13.00 Uhr in Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste auf der Radio Siegen-/ Siegener Zeitung-Bühne (Siegbrücke) vor.

Musikalisch begrüßt werden der Bürgermeister und die Stadtfest-Besucherinnen und Besucher vom Siegener Blasorchester unter Leitung von Daniel Ridder. An das Grußwort des Bürgermeisters und den traditionellen Fassanstich schließ sich ein etwa einstündiges Platzkonzert an, das neben festlicher Musik auch bekannte Werke der Pop- und Rockkultur zur Unterhaltung erklingen lässt. Moderiert wird die Eröffnung von dem Kölner Schauspieler und Entertainer Gerd Buurmann.

Bürgermeister Mues: „Die Eröffnung ist für mich eine willkommene Gelegenheit, unseren Sponsoren zu danken. Ohne das Engagement der Sparkasse Siegen, der Krombacher Brauerei, der SVB GmbH, der Westenergie, der KEG GmbH und der Stadtmarketing Siegen GmbH, wäre es uns als Stadt nicht möglich, unseren Gästen ein derart umfangreiches und breitgefächertes Unterhaltungsangebot zu machen.“

Siegerehrung des Stadtradelns

Passend zum klimaneutralen Stadtfest findet im Rahmen der Eröffnung auch die Siegerehrung des diesjährigen „Stadtradelns“ statt. Dabei sollen u.a. die erfolgreichsten Schulklassenteams ausgezeichnet werden. Das STADTRADELN ist eine Kampagne vom Klima-Bündnis, in dem Siegen seit 1995 Mitglied ist. Im Jahr 2022 nahmen bereits 447 Radelnde teil und schafften es, 96.286 km mit dem Fahrrad zurückzulegen, was einer CO2-Vermeidung von 14,8 Tonnen entspricht. Zwischen dem 27. Mai und 16. Juli konnten Bürgerinnen und Bürger wiederum zugunsten des Klimaschutzes in die Pedale treten.

Man darf gespannt sein, ob dabei die Kilometer-Marke des Vorjahres gerissen wurde.

Breite Palette an Informationen und Aktionen

Wenn es um das Stadtfest geht, sind häufig die Bilder von feiernden Menschen vor den Bühnen die erste Assoziation. Doch das Stadtfest ist zugleich eine willkommene Plattform für zahlreiche Vereine und Initiativen, sich dem Publikum vorzustellen und für ihr Anliegen zu werben. Umwelt, Natur und Nachhaltigkeit sind in diesem Jahr große Themen, vertreten zum Beispiel durch die Stabsstelle Klimaschutz der Stadt Siegen, den Energieverein, den ADFC, den Verein Lebensmittel retten und andere mehr.

Die Stadt Siegen präsentiert sich am Samstag und Sonntag mit ihrem „Garten-Stand“ direkt am Siegufer (Brüder-Busch-Straße/Oberstadtbrücke). In dem kleinen „Stadt- Garten“ informiert die Grünflächenabteilung am Samstag in der Zeit von 11.00 bis 19.00 Uhr unter anderem über die Aktion „Siegener Blütenzauber“ und verteilt kostenlose Samentütchen samt Anleitung für die Herbstaussaat. Am Samstag und Sonntag stehen Mitarbeiter der Stabsstelle Klimaschutz und Mitglieder des gemeinnützigen Energievereins Siegen-Wittgenstein e.V. zu Fragen rund um die Themen Sanieren, Klimaschutz, Energie- und Mobilitätswende und die entsprechenden Förderprogramme zur Verfügung. Am Sonntag in der Zeit von 11.00 bis 18.00 Uhr geht es schwerpunktmäßig um die städtische Sauberkeitskampagne. Unter dem Titel „Sauber bleiben!“ informiert die Leitung der Siegener Stadtreinigung über verschiedene Aktionen, mithilfe derer das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger geweckt werden soll, Stadträume nachhaltig gegen Verschmutzung, Vandalismus und Graffiti zu schützen.

Beliebte Anlaufstellen für kleine und große Besucher sind auch die Ausstellungsflächen der Siegener Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks. Familienfreundliches Programm bieten auch die Siegener Versorgungsbetriebe (SVB). An ihrem Aktionsstand in der Sandstraße kommen Groß und Klein mit kostenlosem Kinderschminken und einem Wassertropfenschätzspiel mit der Chance auf eine Heißluftballonfahrt auf ihre Kosten.

Der Heimat- und Traditionspflege widmen sich an ihren Ständen z. B. die NRW-Stiftung und der Siegener Heimat- und Geschichtsverein. Die Sparkasse Siegen als einer der Hauptsponsoren beteiligt sich am Aktionsprogramm.

Seine Motivation erklärt das Institut wie folgt: „Wenn Siegen feiert, darf die Sparkasse nicht fehlen. Als regional verwurzeltes Kreditinstitut ist sie wieder mit an Bord und bereichert das Stadtfest um eine weitere Attraktion: Vor dem Kundenzentrum in der Morleystraße wird die sparkasseneigene Hüpfburg aufgebaut und bei den kleinen Besuchern für Begeisterung sorgen. Es wird ein Fest, weil wir an diesem Wochenende alle gemeinsam schöne Momente genießen können:

Den Organisatoren ist es wieder gelungen, ein vielfältiges Programm auf die Beine zu stellen, bei dem für jeden etwas dabei ist, so die Pressesprecherin des Kreditinstituts, Anne Gebers. Weil es im Leben um mehr als Geld geht, unterstützt die Sparkasse Siegen gerne diese Veranstaltung, die weit über Siegen hinauswirkt und zur Attraktivität der Region beiträgt. Besonders gespannt bin ich darauf, was auf der Sparkassen-Bühne am Kölner Tor zu hören sein wird.“

Klimaschonend zum Stadtfest

Ausführlich informiert über den kostenlosen Transport in die Innenstadt mittels Linien- und Shuttlebussen wurde bereits über die örtlichen Medien. Das Angebot und die Fahrzeiten können über die Internetseite www.siegener-stadtfest.de in der Rubrik „Busse und Parken“ aufgerufen werden. Auf der Homepage findet sich auch ein Lageplan mit den Stellplätzen für Fahrräder.

Eine Velocitystation bietet Westenergie im Energiepark an der Friedrichstraße an.

Darüber hinaus schenkt das Unternehmen den Stadtfest-Gästen auch 30.000 Minuten kostenfreies Fahren mit den Pedelecs von Velocity. Mit dem Gutscheincode „StadtfestWestenergie“ können Nutzerinnen und Nutzer mit den Pedelecs von Velocity kostenfrei das Stadtfest vom 25. August (14.00 Uhr) bis 27. August (21.00 Uhr) besuchen.

Mit der Eingabe des Aktionscodes in der „Velocity Mobility“-App erhält jede Fahrerin und jeder Fahrer eine kostenlose Fahrt von maximal 60 Minuten. Der Code kann optional auch zweimal für die ersten 30 Minuten einer Fahrt eingelöst werden. Wie das Unternehmen erläutert, will Westenergie damit die Bemühungen der Stadt Siegen zu mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit beim Stadtfest unterstützen.

Verkehrliche Hinweise

Am Veranstaltungswochenende sind Bereiche der Innenstadt für den Verkehr gesperrt und zwar von Freitag, 25. August, 6.00 Uhr, bis Montag, 28. August, 01.00 Uhr. Gesperrt sind:

• die Straßen Kölner Tor und Sandstraße zwischen Obergraben und

Hindenburgbrücke,

• die Morleystraße ab Scheinerplatz einschließlich Siechhausweg,

• die Fürst-Johann-Moritz-Straße ab Einmündung Herrengarten,

• die Zufahrt Friedrichstraße auf die Sandstraße (auf der Friedrichstraße gilt absolutes Halteverbot, da es sich hier um einen Rettungsweg handelt).

Umleitungen sind jeweils ausgeschildert. Lieferverkehr ist am Freitag bis 14.00 Uhr und am Samstag und Sonntag bis 10.00 Uhr erlaubt. Für Anwohnerinnen und Anwohner, die aufgrund der Sperrungen ihre Garagen bzw. Parkplätze nicht erreichen können, stehen in begrenztem Umfang Wochenendtickets im Parkhaus Heeserstraße zur Verfügung. Anfragen hierzu (bis spätestens 24.8.) an KulturSiegen, Organisationsbüro: 0271/404-1528.

Gegenläufig befahrbar sein wird am Veranstaltungswochenende die Hindenburgstraße.

Die VWS macht auf folgende Streckenänderungen aufmerksam: Die Haltestellen „Kochs Ecke“ in Richtung Kölner Tor sowie „Kölner Tor“ in beiden Richtungen können nicht angefahren werden. Die Busse, die aus Richtung Siegerlandhalle und Schleifmühlchen kommen, nehmen die Berliner Straße, um zum ZOB zu fahren.

Alle Informationen zum Fest unter: www.siegener-stadtfest.de.



Bürgermeister Steffen Mues (4.v.r.) dankte den Verantwortlichen und Sponsoren des

Siegener Stadtfestes, (v.l.): Tom Köster (Krombacher Brauerei), Christoph Kalteich

(Siegener Zeitung), Katja Teixeira (Stadtmarketing Siegen), Patrick Plate (Westenergie),

Astrid Schneider (KulturSiegen), Martin Horne (KulturSiegen), Thomas Mehrer (SVB) und

Anne Gebers (Sparkasse Siegen). Foto: Stadt Siegen.

