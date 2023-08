Sommerfest im Fliedner-Heim: Gottesdienst und Live-Musik: Gute Stimmung trotz Regenwetters

(wS/fh) Siegen 18.08.2023 | Siegen. „Weine nicht, wenn der Regen kommt“: Unter diesem Motto stand das Sommerfest, das nun im Fliedner-Heim in Siegen-Weidenau gefeiert wurde. Bewohner und Mitarbeiter der Einrichtung der Diakonischen Altenhilfe Siegerland ließen sich vom Regenwetter die Stimmung nicht vermiesen und feierten fröhlich und ausgelassen.

Los ging es – an bunt geschmückten Tischen – mit einem Gottesdienst, der von Pfarrerin Barbara Plümer, Gehörlosenseelsorgerin im evangelischen Kirchenkreis Siegen, zelebriert wurde. Zum anschließenden Mittagessen wurden Grillspezialitäten serviert. Dazu spielte Musiker Kevin Brachthäuser-Weirich mit seinem Akkordeon auf. Als die ersten Tropfen fielen, zog es die Feiernden ins Innere des Hauses. Alle packten mit an und genossen nach dem Umzug die Waffeln, die die Ehrenamtlichen vorbereitet hatten. Dabei ertönte immer wieder das Lied „Mein Hut, der hat drei Ecken.“ Aus gutem Grund: Beim Wettbewerb „Wer hat das schönste Hutgesicht?“ ging es darum, sich möglichst fotogen zu präsentieren. Dass dies allen Teilnehmern gelang, davon zeugt eine Bilder-Ausstellung, die derzeit im Foyer des Fliedner-Heims zu sehen ist.

„Alles in allem war es ein wundervoller Tag, trotz der wetterbedingten Improvisationen – oder gerade deswegen“, zog Einrichtungsleiterin Christina Berg eine positive Bilanz.

Gute Stimmung herrschte beim Sommerfest, das nun im Fliedner-Heim gefeiert wurde.

