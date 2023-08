Stadt Hilchenbach erhält Charta für die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege

(wS/si) Hilchenbach 10.08.2023 | Die Stadt Hilchenbach hat vor kurzem die Charta unterschrieben, die ein wichtiger Teil des Landesprogramms „Vereinbarkeit von Beruf und Pflege“ ist. Nun begrüßten Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis und Stadtkämmerer Christoph Ermert sowie Gudrun Roth die Landtagsabgeordnete Anke Fuchs-Dreisbach und Georg Oberkötter vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen im Rathaus.

Ein wichtiger Bestandteil des Landesprogramms ist es, Beschäftigte zu Pflege-Guides auszubilden. „Arbeit und Privatleben so zu organisieren, dass nichts zu kurz kommt, ist nicht so einfach“, sagt Gudrun Roth, die diese kostenlose Qualifizierung bereits absolviert hat.

„Es ist für mich eine tolle Bereicherung, Menschen zu beraten und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, damit diese mit einem positiven Gefühl den Raum verlassen“, so die Soziale Ansprechpartnerin (SAP) der Stadt Hilchenbach.

Als erste Ansprechperson berät Gudrun Roth gerne die Kolleginnen und Kollegen bei Fragen rund um die Pflege. „Ich kann schon früh unterstützen, bevor ein Pflegefall eintritt. Dazu stelle ich eine Notfallmappe zur Verfügung, die beispielsweise die Formulare für die Vorsorgevollmacht und Betreuungs- und Patientenverfügungen beinhaltet“, sagt Gudrun Roth.

Anke Fuchs-Dreisbach und Georg Oberkötter freuten sich, nun offiziell die Urkunde im Auftrag des Ministeriums überreichen zu können. „Die Stadtverwaltung kann mit der Unterzeichnung der Charta nicht nur ihre Beschäftigten stärken, wir freuen uns auch über die Vorbild-Funktion in der Region, die die Stadt Hilchenbach mit der Unterzeichnung einnimmt“, bedankte sich die Landtagsabgeordnete.

Das nächste Ziel in Hilchenbach für die Übergabe einer weiteren Charta war das Pflegehotel Addeberg. Geschäftsführer und Eigentümer Guido Fuhrmann begrüßte die Landtagsabgeordnete Anke Fuchs-Dreisbach, Georg Oberkötter und Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis und zeigte ihnen das Gebäude und die Räumlichkeiten des Pflegehotels. „Es gibt eine echte Not an Kurzzeitpflegeplätzen. Daher bedarf es innovativer Ideen und neuer Wege, insbesondere für pflegebedürftige Menschen. Das Senioren- und Pflegehotel Addeberg soll eine solche innovative Idee und einzigartige echte Alternative zur klassischen Form der Kurzzeitpflege schaffen“, erläutert Guido Fuhrmann das neue Konzept. Das Pflegehotel Addeberg bietet Pflegebedürftigen mit oder ohne Angehörigen einen Ort, um dort Urlaub zu machen oder den Pflegenden einen Urlaub zu ermöglichen.

Guido Fuhrmann und David Blechert (Qualitätsbeauftragter) sowie Irina Reidel (Pflegedienstleiterin Hotel und Tagespflege Addeberg) freuten sich über die ausgehändigte Charta des Landesministeriums. Auch sie haben das gemeinsame Ziel, aktiv an der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege mitzuwirken und so zur physischen und psychischen Entlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beizutragen.

(v.l.n.r.) Stadtkämmerer Christoph Ermert, Landtagsabgeordnete Anke Fuchs-Dreisbach, Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis, Georg Oberkötter vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW und Gudrun Roth als Seniorenbeauftragte der Stadt Hilchenbach bei der Übergabe der Charta im Rathaus Hilchenbach.

(v.l.n.r.) Landtagsabgeordnete Anke Fuchs Dreisbach, Georg Oberkötter vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW, Guido Fuhrmann als Eigentümer und Geschäftsführer des Pflegehotels Addeberg und Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis bei der Übergabe der Charta für die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege.

Fotos: Stadt Hilchenbach