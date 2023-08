Tötungsdelikt in Müsen: 42-jähriger Sohn des getöteten 71-Jährigen in Untersuchungshaft

(wS/ots) Hilchenbach 08.08.2023 | Nach dem Tötungsdelikt in Hilchenbach-Müsen am Montag (07.08.2023) ist der 42-jährige Tatverdächtige am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine JVA gebracht.

Zum Stand der Ermittlungen geben Staatsanwaltschaft und Polizei bekannt, dass es sich bei dem 42-Jährigen um den Sohn des getöteten 71-Jährigen handelt. Die weiteren Hintergründe zur Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Foto: wirSiegen.de