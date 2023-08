Vortrag der Arbeitsgemeinschaft „Ehrenamtliche Betreuung“ – Vertretung gegenüber Ämtern, Kassen und Versicherungen

(wS/si) Siegen 04.08.2023 | Im Rahmen des Programms zur „Fortbildung ehrenamtlicher rechtlicher Betreuer sowie Bevollmächtigter“ bietet die Arbeitsgemeinschaft „Ehrenamtliche Betreuung“ des Kreises Siegen-Wittgenstein jetzt den Vortrag „Vertretung gegenüber Ämtern, Behörden, Kassen und Versicherungen als Aufgabenbereiche“ an. Der Vortrag findet am Donnerstag, 17. August 2023, um 18:00 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses Geisweid am Lindenplatz 7, 57078 Siegen statt.

Ein Aufgabenbereich ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer ist die Vertretung von Personen bei Behördengängen. In diesem Rahmen beschäftigt sich der Vortrag unter anderem mit verschiedenen Sozialleistungen und den zuständigen Behörden, sowie der sozialen Infrastruktur vor Ort. Im Anschluss an den Vortrag können Fragen und Probleme im Einzelgespräch geklärt werden. Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist erforderlich und unter 0271 333-2710 oder per Mail an betreuungsbehoerde@siegen-wittgenstein.de möglich.

Foto: wirSiegen.de

