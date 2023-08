Wasser für alle: Trinkwasserbrunnen am Roten Platz in Kreuztal installiert

(wS/kr) Kreuztal 18.08.2023 | An heißen Sommertagen besteht ab sofort eine schnelle und vor allem kostenlose Erfrischungsmöglichkeit auf dem Roten Platz in Kreuztals Stadtmitte: Direkt am Rathaus ist der erste Kreuztaler Trinkwasserbrunnen installiert worden. Per Knopfdruck auf der Rückseite des Edelstahlbrunnens kann sich nun jeder seine Flasche auffüllen oder mit ein bisschen Geschick direkt einen Schluck trinken. Die Kosten für die Anschaffung und Installation des Trinkwasserspenders belaufen sich auf insgesamt rund 10.000 €.

Ein Knopf auf der Rückseite des ersten Trinkbrunnens auf dem Roten Platz in Kreuztal lässt frisches Trinkwasser sprudeln. Bürgermeister Walter Kiß und Stadtbaurätin Christina Eckstein haben ihn kurz nach Installation getestet. Foto: Stadt Kreuztal