Zwischen Littfeld und Welschen Ennest: LKW-Fahrer verliert Bierkisten

(wS/red) Kreuztal 25.08.2023 | Am Freitagnachmittag befuhr ein LKW-Fahrer die B517 von Krombach kommend in Fahrtrichtung Welschen Ennest. Einige hundert Meter vor der Einmündung Bruchstraße (Rahrbacher Höhe) verlor er in einer Kurve dutzende Bierkisten. Die Kisten und Scherben verteilten sich quer über beide Fahrbahnen und mussten per Hand von der Straße entfernt werden. Relativ schnell wurde eine Fahrbahn wieder frei gemacht, sodass der Verkehr an der Örtlichkeit vorbeifließen konnte.

Fotos: Joyce Krüger