8.300 Euro für Siegerländer Freibäder

(wS/VB) Siegen 04.09.2023 | Der Regionalbeirat der Volksbank in Südwestfalen hat sich in diesem Jahr in einem großen Projekt dem Thema Wasser gewidmet.

Das Warmwasserfreibad Geisweid, der Seelbacher Weiher und das Freibad Müsen erhalten Spenden, die darauf abzielen, Schwimmkurse für Kinder zu fördern. Vertreter der jeweiligen Vereine trafen sich zur symbolischen Spendenscheckübergabe in Müsen. Dort überreichten Volksbank- Vorstand Jens Brinkmann und die Vertreter des Regionalbeirats, Wolfgang Narjes und Dr. Elmar Winkel, die Spenden in Höhe von insgesamt 8.300 Euro.

„Als Regionalbeirat war es uns wichtig, dass wir Kindern den Besuch von Schwimmkursen ermöglichen. Zunächst ging es uns dabei besonders um sozialschwache Kinder. Als wir uns nach Partnern für die Kurse umsahen, erfuhren wir, dass es auch an anderen Stellen sinnvolle und notwendige Maßnahmen gibt, die Unterstützung benötigen, damit Schwimmunterricht stattfinden kann“, erklärte Wolfgang Narjes, Vorsitzender des Regionalbeirats im Siegerland.

„Das Engagement des Regionalbeirats ist bemerkenswert. Die Spenden an die Siegerländer Freibäder und vor allem die Investition in die Nachwuchsförderung sind ein wichtiger Beitrag für die Region“, sagte Jens Brinkmann, Vorstand der Volksbank in Südwestfalen. „Das ist es, wofür wir als Genossenschaftsbank stehen. Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Unsere Regionalbeiräte unterstützen unsere Arbeit, indem sie den genossenschaftlichen Gedanken, so wie heute, in die Praxis umsetzen.“

Dr. Elmar Winkel, der als Mitglied des Regionalbeirats mit der Schwimmvereinigung Neptun Siegerland in Kontakt getreten war, erfuhr, dass das ehrenamtliche Personal am Seelbacher Weiher bereits ausgelastet ist. „Die Nachfrage nach Kursen ist hoch, allerdings muss dringend in die Ausbildung von Trainern investiert werden, sodass der Betrieb reibungslos weitergehen kann“, wandte Volker Irle von der Schwimmvereinigung ein. Daraufhin erläuterte Winkel: „Daher hat sich der Regionalbeirat in diesem Fall dazu entschieden, die Ausbildung mit einer Spende von 1.500 Euro über den Verein anteilig zu unterstützen. Die Kosten müssten die Ehrenamtlichen ansonsten selbst tragen. Indem wir an der Wurzel ansetzen, können wir also im Endeffekt einen Beitrag zu den Schwimmkursen leisten.“

Sowohl in Geisweid als auch in Müsen, fließen jeweils 2.000 Euro Spende direkt in den Schwimmunterricht von Kindern ein. Rainer Schwarz, zweiter Vorsitzender des Fördervereins Geisweid, bedankte sich für die Spende: „Wir freuen uns sehr über die Zuwendung und darüber, dass uns zusammen mit dem Regionalbeirat ein schönes und sinnvolles Projekt für Kinder gelungen ist.“

Zusammen mit Ulf Stötzel, vertrat er den Verein bei der symbolischen Spendenübergabe.

Herr Wieland Abele vom TuS Müsen und Vorstand des Müsener Freibads, bedankte sich ebenfalls für die Spenden der Volksbank. „Es freut mich besonders, dass wir zusätzlich zum Unterricht für die Kinder auch ein neues Rettungsboot anschaffen konnten. Es ist für den Betrieb des Schwimmbads nötig und kommt daher allen Badegästen zugute.“ Das Rettungsboot konnte mit 2.800 Euro komplett über die Volksbank-Spende finanziert werden und wird dem Freibad auch die nächsten Jahre über gute Dienste leisten können.

Das Wetter an diesem verregneten Tag bot zwar nicht die besten Voraussetzungen zum Schwimmen, trotzdem kamen die Vertreter von Volksbank und Vereinen im Freibad Müsen zusammen. Bei dieser Gelegenheit konnte das neue Rettungsboot direkt begutachtet werden und stand zum Pressetermin symbolisch für die Spenden an den Siegerländer Nachwuchs über den Förderverein Geisweid, die Schwimmvereinigung Neptun Siegerland und den TuS Müsen.

v.l.n.r. Rainer Schwarz, Ulf Stötzel, Volker Irle, Wieland Abele, Jens Brinkmann, Wolfgang Narjes, Elmar Winkel

Foto: Volksbank