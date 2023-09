A4: Nächtliche Sperrungen der Auffahrt Krombach in Fahrtrichtung Köln

Die Autobahn Westfalen saniert auf der A4 die Fahrbahn. Aus diesem Grund ist die Auffahrt der Anschlussstelle Krombach in Fahrtrichtung Köln an mehreren Nächten gesperrt.

Die Auffahrt ist in den folgenden Nächten, jeweils von 19 bis 6 Uhr, nicht befahrbar:

20.09.2023 bis 21.09.202321.09.2023.bis 22.09.2023

26.09.2023.bis 27.09.2023

27.09.2023 bis 28.09.2023

04.10.2023 bis 05.10.2023

Die Umleitung erfolgt mit Rotem Punkt über die HTS-Anschlussstelle Kreuztal. Rettungsdienste können im Einsatzfall die Baustelle passieren.

