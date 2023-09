Bayerisches Oktoberfest-Flair sorgt für Begeisterung

(wS/bb) Bad Berleburg 18.09.2023 | Es war ein Nachmittag in den Farben blau und weiß: Rund 100 Menschen ließen es sich jetzt im Bürgerhaus am Markt in Bad Berleburg gutgehen. Ortvorsteherin Ulla Belz und die Verantwortlichen der Seniorenbegegnungsstätte der Stadt Bad Berleburg hatten zum Bayerischen Nachmittag eingeladen.

Sabine Belz und ihr rühriges Team hatten im Vorfeld die Tische blau-weiß geschmückt und passend zünftiges Essen bestellt. So schmeckte allen Fleischkäse, Weißwurst, Kartoffelsalat und Bier – ob mit oder ohne Alkohol. Gut gestärkt ließ es sich bestens schunkeln, denn die Sauerlandmusikanten spielten am Nachmittag unter der Leitung von Hartmut Böhl auf – und trafen mit ihrer Auswahl an Liedern ins Schwarze. Aber auch die Gespräche untereinander kamen nicht zu kurz. Und auch wenn manch einen vielleicht der Rücken zwickte, an der Polonaise nahmen doch etliche teil. „Ach, was bin ich froh, dass ich doch wiedergekommen bin“, sagte eine Teilnehmerin.

Schon vor einigen Jahren wurde die Idee geboren, ein wenig bayerische Atmosphäre für Seniorinnen und Senioren nach Bad Berleburg zu bringen. Die Zwangspause der Coronazeit hat aber nichts an der Beliebtheit des Festes geändert. Die Organisatorinnen und Organisatoren freuten sich entsprechend über die rege Teilnahme und vor allem die freudige und gute Stimmung im Saal. Ulla Belz war aber nicht nur ob des tollen Erfolgs der Veranstaltung zufrieden. Sie dankte auch dem Team, das so engagiert und mit viel Freude und guter Laune die Bedienung übernommen hatte – und den Sponsoren und der Stadt Bad Berleburg für die finanzielle Unterstützung.

Fotos: privat

