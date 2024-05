Updatebericht: Neue Entwicklungen zu den Messerstechereien in Siegen und Eiserfeld

(wS/red) Siegen 13.05.2024 | Nach den jüngsten Vorfällen in Siegen-Eiserfeld, bei dem ein 18-jähriger Mann durch eine Messerattacke schwer verletzt wurde, hat die Polizei weitere Informationen bekannt gegeben.

Der mutmaßliche 18-jährige Täter, der kurz nach der Tat durch intensive Ermittlungen der Polizei ausfindig gemacht wurde, ist bereits wieder auf freiem Fuß. Dies geschah aufgrund der Entscheidung: „fehlender Haftgrund“. Diese Entscheidung führt bei vielen Bürgern verständlicherweise zu Besorgnis und Unmut.

Die genauen Umstände, die zu dieser Auseinandersetzung führten, werden immer noch von den Ermittlern untersucht.

Aktuelle Info der Polizei:

Am Freitagabend (10.05.2024) ist ein 18-Jähriger bei einer Auseinandersetzung an der Eiserfelder Straße in Siegen schwer verletzt worden.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen war der junge Mann mit einem weiteren 18-Jährigen gegen kurz nach 21 Uhr in Streit geraten. Im Zuge der Streitigkeiten erlitt der Geschädigte Stichverletzungen. Der Tatverdächtige flüchtete im Anschluss in Richtung der Eiserntalstraße. Eine Fahndung vor Ort verlief zunächst negativ. Der Geschädigte kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Durch Zeugenbefragungen ergaben sich Hinweise auf einen 18-Jährigen. Gegen 23:20 Uhr wurde der Tatverdächtige im Bereich der Melanchthonstraße in Siegen angetroffen. Er wurde vorläufig festgenommen und auf die Polizeiwache nach Weidenau gebracht.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung

In einem verwandten Fall, der bereits am 03.05.2024 stattfand, wurde ein weiterer Mann in Siegen durch einen Messerangriff schwer bzw. lebensgefährlich verletzt. Auch hier befindet sich der mutmaßliche Täter wieder auf freiem Fuß.

Die Polizei setzt alles daran, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten.

Die Ermittlungen zu beiden Fällen dauern weiterhin an, und die Polizei arbeitet mit Hochdruck daran, Beweise zu sichern und die Hintergründe dieser Gewalttaten aufzudecken.

Haftbefehl in Deutschland: So läuft’s ab!

Die Polizei darf Verdächtige festhalten, aber nicht allein über Haft entscheiden. Nach der Festnahme muss der Verdächtige schnellstmöglich (innerhalb von 24 Stunden) einem Richter vorgeführt werden.

Der Richter prüft dann:

Sind genug Beweise vorhanden?

Muss der Verdächtige im Gefängnis bleiben, z.B. weil er flüchten könnte?

Ist der Richter überzeugt, erlässt er einen Haftbefehl. Letztendlich obliegt es dem Richter über die Verhängung eines Haftbefehls zu entscheiden.

