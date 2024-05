Brutale Auseinandersetzung in Eiserfeld: Mann durch mutmaßlichen Messerangriff verletzt – Polizei und Rettungsdienst im Einsatz

(wS/red) Siegen 11.05.2024 | ERSTMELDUNG | Am Freitagabend gegen 21:25 Uhr wurden mehrere Streifenwagen der Polizei in die Eiserfelder Straße in Eiserfeld alarmiert, begleitet von Rettungsdienst und Notarzt.

Es wurden Streitigkeiten zwischen zwei Männern nahe des Kreisels an der Eiserfelder Straße in der Nähe der dortigen Bushaltestelle gemeldet. Ein 19-jähriger Mann wurde offenbar mit einer Stichwaffe verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins Krankenhaus gebracht. Auf dem Gehweg waren Bluspuren zu sehen. Die Polizei sperrte den Tatort großflächig ab und begann mit den Ermittlungen. Die genauen Umstände und Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Zeugen berichteten gegenüber wirSiegen.de von dem verletzten 19-Jährigen. Die Beamten suchten intensiv nach Beweisen am Tatort, einschließlich einer möglichen Tatwaffe. Die Schwere der Verletzung wird darüber entscheiden, ob eine Mordkommission eingesetzt wird. Weitere Infos folgen. Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

