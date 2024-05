(wS/bb) Bad Berleburg 11.05.2024 | Das ambitionierte Projekt Dorfladen will die nächste Hürde nehmen: Die Genossenschaft Dorfladen Wingeshausen steht unmittelbar vor der Gründung. Die Gründungsversammlung findet am kommenden Mittwoch, 15. Mai, um 19 Uhr in der Schützenhalle in Wingeshausen statt. Dazu sind alle Anteilseigner, Anteilseignerinnen sowie Interessierte herzlich eingeladen. Auch wer bislang noch keine Anteile zeichnen konnte, hat bei dieser Veranstaltung die Gelegenheit dazu.