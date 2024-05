Premiere für Schmuck-Schachtdeckel am Kornmarkt: 50 neue Kanaldeckel mit Siegener Stadtwappen verziert

(wS/si) Siegen 10.05.2024 | 800 Jahre Siegener Stadtgeschichte liegen den Siegener Bürgerinnen und Bürgern in Kürze zu Füßen: Ab kommender Woche werden Mitarbeiter des städtischen Entsorgungsbetriebs ESi 49 neue Schmuck-Schachtdeckel in der Siegener Innenstadt gegen alte Kanaldeckel tauschen. Als Motiv sind die 70 kg schweren Vollgussdeckel mit dem Siegener Stadtwappen, dem Schriftzug „Universitätsstadt Siegen“ und den Jahreszahlen „1224 – 2024“ verziert, außerdem mit dem Schriftzug ESi.

Den ersten Schmuck-Schachtdeckel aus der Siegen-Serie verlegten ESi-Mitarbeiter heute (Freitag, 10. Mai) an der Einmündung in die Straße Kornmarkt in der Oberstadt vor dem Siegener Rathaus, im Beisein von Bürgermeister Steffen Mues, Stephan Roth (Technischer Betriebleiter ESi), Christof Quandel (Kaufmännischer Betriesbsleiter ESI) und Stadtführerin Ingrid Tielsch. Steffen Mues: „In Städten auf der ganzen Welt gibt es diese sympathischen Werbeträger. Dass wir als Stadt Siegen zu unserem 800. Stadtjubiläum mit diesen jetzt auch unsere Innenstadt verschönern können, ist eine tolle Aufwertung für unser Stadtbild und macht sich bei den Stadtführungen als Extra gut.“

Stadtführerin Ingrid Tielsch freut sich darauf, dass die neuen „Schmuckdeckel“ in Kürze fester Bestandteil der Stadtführungen durch die Kernstadt sein werden: „Da werde ich mit unseren Gästen gut ins Gespräch kommen, da man anhand der neuen Kanaldeckel das Stadtwappen sehr gut erläutern kann. Zum ersten Mal sind mir vor Jahren in Madrid, Münster und Herborn die Schachtdeckel mit Stadtwappen aufgefallen.“

Die neuen Kanaldeckel kreuzen die Route der Stadtführungen und verlaufen vom Eingangstor am Oberen Schloss herunter durch die Kölner Straße zum Unteren Schloss, am Kölner Tor über die Bahnhofstraße bis zum Bahnhof, einige Exemplar werden rund um die Siegerlandhalle verlegt. Entwickelt und in Auftrag gegeben wurden die neuen Kanaldeckel vom städtischen Entsorgungsbetrieb, der ESi-Betriebsausschuss hatte im Dezember vergangenen Jahres nach der Vorstellung grünes Licht gegeben. „Die Form und das Wappen sind eine Sonderanfertigung. Der Gusshersteller hat hierfür eine spezielle Gussform hergestellt, so dass, wenn gewünscht, jederzeit auch noch weitere Siegen-Schachtdeckel hergestellt werden können“, erläuterte Stephan Roth. Was passiert mit den alten Kanaldeckeln? Stephan Roth: „Die werden bei uns auf dem Hof eingelagert und können, sollte Bedarf bestehen, gegen kaputte oder alte Kanaldeckel im gesamten Stadtgebiet problemlos ausgetauscht werden.“

Der erste von 50 neuen Schmuck-Schachtdeckeln mit Stadtwappen wurde jetzt auf dem Siegener Markt verlegt, mit dabei waren (v.l.) Christof Quandel (ESi), Ingrid Tielsch (Stadtführerin), Bürgermeister Steffen Mues und Stephan Roth (ESi). (Foto: Stadt Siegen)