Hoher Sachschaden und drei völlig zerstörte Fahrzeuge nach Unfall in Burbach – Wahlbach

(wS/red) Burbach 01.09.2023 | Verkehrsunfall am Donnerstagabend in der Ortschaft Burbach-Wahlbach: Gegen 22:35 Uhr kollidierte ein 35-jähriger Sprinterfahrer auf der Freier-Grund-Straße in Fahrtrichtung Neunkirchen mit zwei am Straßenrand geparkten Fahrzeugen der Marke Toyota.

Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 50.000 € geschätzt. Glücklicherweise wurde der Fahrer des Sprinters lediglich leicht verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Sie sicherte die Unfallstelle ab, gewährleistete den Brandschutz und leuchtete die Unfallstelle aus. Zusätzlich kümmerten sich die Feuerwehrleute um auslaufende Betriebsmittel, um mögliche Umweltschäden zu minimieren.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die Freier-Grund-Straße in Wahlbach in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden. Die Einsatzkräfte arbeiteten intensiv daran, die Unfallstelle schnellstmöglich zu räumen und den Verkehr wieder fließen zu lassen.

Die exakte Ursache des Unfalls bleibt vorerst Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier