„Romantischer Hickengrund“ ist eine „Traumtour“

(wS/Bu) Burbach 05.09.2023 | Große Bühne für den „Romantischen Hickengrund“ in Düsseldorf.

Im Rahmen des Caravan Salons 2023, eine der laut ADAC „weltweit größten Camping- und Caravaningmessen“, wurde die heimische Wanderstrecke zusammen mit vier weiteren Rothaarsteig-Spuren durch den Deutschen Wanderverband (DWV) als „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland – traumtour“ ausgezeichnet.

Dieses Prädikat darf sich die Gemeinde Burbach gemeinsam mit ihren Wegepaten und Kooperationspartnern für die kommenden drei Jahre ans Revers heften. Mario Otterbach nahm die Urkunde von Thomas Gemke, 2. DWV-Vizepräsident, stellvertretend für das Team der Tourist-Information in der Alten Vogtei entgegen.

Die Auszeichnung ist nicht nur eine Bestätigung, sondern auch eine Verpflichtung, die Qualität über den gesamten Zeitraum der Prämierung zu gewährleisten. „Das Wandern ist weiterhin sehr populär. Urlauberinnen und Urlauber planen ihre Reisen ganz gezielt entlang besonderer Wanderrouten; aber auch die Menschen in der Region suchen nach attraktiven Naherholungsangeboten und haben – nicht erst seit Corona – die Natur und das Wandern für sich (wieder-) entdeckt. Daher freue ich mich, dass der Romantische Hickengrund den hohen Qualitätsansprüchen des

Deutschen Wanderverbandes gerecht wird und mit dem Prädikat ,traumtour‘ eine ganz neue Reichweite erzielen wird, durch die noch mehr Touristen auf Burbach aufmerksam machen werden“, begrüßt Bürgermeister Christoph Ewers die Auszeichnung.

Zu Jahresbeginn war bereits der Trödelsteinpfad als „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ zertifiziert worden. Nun folgte im Zuge der Nachzertifizierung auch die Anerkennung für die zweite Rothaarsteig-Spur in Burbach.

Der rund 24 Kilometer lange Pfad kann am Stück oder auch in zwei separaten Schleifen erwandert werden. Gäste von außerhalb und Einheimische erhalten bei den Mitarbeitenden der Tourist-Information in der Alten Vogtei, Ginnerbach 2, in Burbach Tipps zu den schönsten Wanderrouten im und durch das Gemeindegebiet.

Mario Otterbach (r.) vom Team der Tourist-Information Burbach in der Alten Vogtei nahm die Zertifizierungsurkunde vom 2. DWV- Vizepräsidenten Thomas Gemke entgegen.

Foto: Messe Düsseldorf/Deutscher Wanderverband