Siegener Ordnungsamt lädt zu nächster Bürgersprechstunde ein

(wS/Si) Siegen 05.09.2023 | Das Ordnungsamt der Stadt Siegen lädt zu seiner nächsten mobilen Bürgersprechstunde am Dienstag, 12. September, ein:

Von 11.00 bis 12.00 Uhr haben Bürgerinnen und Bürger diesmal im Stadtteil Eiserfeld die Möglichkeit, ihre Anliegen zu den Themen Ordnung und Sauberkeit unkompliziert und auf direktem Weg zu schildern und einen Einblick in die Arbeit des Ordnungsamtes zu erhalten.

Geparkt wird der Einsatzwagen am Bürgerbüro in Eiserfeld (Siegtalstraße 2, 57080 Siegen). Mit dem neuen Bürgerservice, der seine Premiere im März in Seelbach feierte, möchte das Ordnungsamt auch diejenigen Menschen erreichen, die den Treffpunkt Sicherheit in der Siegener Innenstadt nicht „mal eben“ bzw. problemlos aufsuchen können – zum Beispiel, weil sie zu weit weg wohnen oder eventuell nur eingeschränkt oder gar nicht mobil sind.