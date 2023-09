Vier heimische Judoka im Fokus der Landestrainer: Turniersieg für Jolina Sening und Julian Wessling – Michelle Ens und Theo Hellwig

(wS/ju) Siegen 05.09.2023 | Am zweiten Tag des Landes-Einzelturniers in Lünen waren die Nachwuchsjudoka der männlichen und weiblichen Jugend unter 14 Jahren am Start.

Am ersten Tag galt der Aufmerksamkeit der Altersklasse U17 und U20. An beiden Tagen gab es sehenswerte Erfolge für heimische Judoka. 406 gingen auf die Matten. Dabei kämpften sich Jolina Sening (-33 kg) Michelle Ens (36 kg) und Theo Hellwig (+60 kg) (alle Judofreunde Siegen), sowie Julian Wessling (TV Freudenberg) mit ihren Platzierungen in den Fokus der anwesenden Landestrainer.

Turniersiegerin Jolina Sening gewann ihre Auftaktbegegnung gegen die Mönchengladbacherin Starcea mit einer Außensichel. Auch in der zweiten Begegnung war eine Fußtechnik gewinnbringend. Somit fehlte Jolina nur noch ein Sieg für Platz eins. Und den holte sie schnell und souverän gegen Emma Reiche (DJK Benninghausen) die vor einigen Jahren noch für die Judofreunde auf die Matte ging.

Der Freudenberger Julian Wessling war in der U20 am Start. In der Gewichtsklasse bis 81 kg erwischte der Punktegarant der JKG Siegerland einen Traumstart. Nach einem Freilos schickte er seien Gegner mit seiner Spezialtechnik Ura-nage in die Hoffnungsrunde. In Runde zwei musste der Freudenberg zwar ins Golden Score, konnte sich in dieser Verlängerung aber schnell durchsetzen, Somit stand er im Finale und drehte hier erst richtig auf. Nach nur 50 Sekunden zwang er Jonathan van Heek zunächst mit seiner Spezialtechnik, dann mit Sumi-gaeshi in die Knie.

Michelle Ens, wie gewohnt in der Gewichtsklasse bis 36 kg, startete völlig fokussiert ins Turnier mit einer Kontertechnik (Tani-o-toshi) gegen die Brühlerin Ibriani. An Yuna Laleike vom JC 71 Düsseldorf biss sie sich hingegen die Zähn aus wurde aber trotz Niederlage Gruppenzweite und stand in Halbfinale. Mit einer Innensichel ebnete sie sich den Weg ins Finale und traf erneut auf die Düsseldorferin, an der es heut kein Vorbeikommen gab. Wieder landete sie in einem Haltegriff und gewann somit die Silbermedaille.

Fulminant startete Theo Hellwig in der Schwergewichtsklasse über 60 kg ins Turnier. Mit drei vorzeitigen Siegen, jeder mit einem anderen Wurf, zwang er seinen Kontrahenten in der Vorrunde nicht nur seine Stärke sondern auch sondern auch die Vielfältigkeit auf. Auch das anstehende Semifinale hatte Theo mit Soto- maki-komi für sich entschieden. Nur im Endkampf gab es wenig zu holen. Mit einem Schenkelwurf war der Siegener unterlegen, konnte sich aber gut mit der Silbermedaille arrangieren.

Die Titelträgerin Jolina Sening und Finalistin Michelle Ens

Theo Hellwig (rechts) hier mit einer Kontertechnik agierend

Fotos: Judofreunde Siegen