20. Aktion der städtischen Umweltabteilung: Bürgermeister zeichnet 83 neue „Naturprofis“ aus

(wS/si) Siegen 20.10.2023 | Die erfolgreiche Siegener „Naturprofi“-Reihe ging dieses Jahr in die 20. Runde. Mithilfe von Dr. Martin Wiedemann, Projektverantwortlicher und Biologe in der städtischen Umweltabteilung, sowie zahlreichen Unterstützerinnen und Unterstützern haben sich in diesem Jahr mehr als 80 Grundschülerinnen und Grundschüler zu echten „Naturprofis“ entwickelt. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde überreichte Bürgermeister Steffen Mues den Kindern jetzt (Montag, 16. Oktober) im Geisweider Rathaus das beliebte Zertifikat. Für alle gab es außerdem das „Naturbuch für Kinder“ als Geschenk.

„Ihr habt schon so viel gelernt, aber da draußen gibt es noch so viel mehr zu entdecken.

Unsere Wälder sind riesig und warten jeden Tag darauf, von euch erkundet zu werden.“ Bürgermeister Steffen Mues freut sich darauf, auch im nächsten Jahr neue „Naturprofis“ im Rahmen des Projekts auszeichnen zu dürfen. Die 83 jungen „Naturprofis“ hatten allesamt drei Stempel für die Teilnahme an den Veranstaltungen vorweisen können.

Das beliebte Projekt der „Naturprofis“ erhielt auch dieses Jahr wieder ein spannendes, lehrreiches Programm, was den jungen Naturforschern eine Menge Spaß bereitete. Gemeinsam gingen sie auf vielseitige Entdeckungstouren, beispielsweise lernten sie „warum auch die kleinsten Lebewesen wichtig sind“, im Rahmen eines Ausflugs zu einem Bienenstock. Zudem konnten sie zahlreiche Fakten über andere Tiere wie Spinnen oder Fledermäuse lernen.

Zwölf Kinder erlebten beispielsweise eine spannende Exkursion in den Wald. Zusammen mit Ranger Matthias Speck lernten sie spielerisch den Wald kennen und gingen mit ihren Sinnen auf Erkundungstour. Viel Spaß bereitete den Kindern beispielsweise die Suche nach Tierspuren, bei der sie Hirschgeweihe und Abdrücke von Wildschweinklauen ausfindig machten.



Bürgermeister Steffen Mues übergab jetzt die Urkunden an die Kinder der „Naturprofi“- Reihe 2023 im Sitzungssaal des Geisweider Rathauses. (Foto: Stadt Siegen)



Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier