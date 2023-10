3. Kampftag der Bezirksliga Arnberg

(wS/jf) Siegen 27.10.2023 | „JKG II behält die Rote Laterne.Auch in Olsberg gab es gegen den Tabellenführer sowie den Lüner SV nichts zu holen.

Auch nach dem dritten Kampftag beim Tabellenführer Kodokan Olsberg steht die zweite Welle der Judokampfgemeinschaft Siegerland noch immer mit leeren Händen da.

Der Tabellenführer besiegte die Siegerländer mit 8:2. Gegen den Lüner SV hagelte es eine 7:3 Niederlage. Jetzt folgt am kommenden Wochenende für die zweite Garnitur der Heimkampf in Rudersdorf, und sie geht mit dem Willen, doch noch etwas Zählendes aus der laufenden Saison mitzunehmen, auf die Matte.

Auch am dritten Kampftag beim Auswärtsauftritt in Olsberg war der eigentlich quantitativ gut bestückte Kader nur dünn besetzt, was zur Folge hatte, dass leichtere Kämpfer in höhere Gewichtsklassen eingesetzt werden mussten. Zunächst standen sich die beiden Gäste gegenüber. Erik Köster (-81 kg) und Schwergewichtler Philipp Will wurden im Bodenkampf bzw. mit Uchi-mata bezwungen. Bis 90 kg gelang dann Titus Falf gegen den Lüner SV mit einem Fußwurf der Anschlusstreffer, und Sebastian Neuser (-73 kg) schaffte vorzeitig mit seinem Sieg den Ausgleich zum 2:2. Mit zwei Wertungen brachte sich der Lüner SV mit Kevin Werchau gegen den Leichtgewichtler Nick Becker wieder in Front. Im zweiten Durchgang wurden auf heimischer Seite zwei Gewichtsklassen umgestellt, aber nur Sebastian Neuser konnte zum 3:7 Endstand noch mit einem weiteren Sieg punkten.

Dann folgt die Begegnung gegen den Tabellenführer Kodokan Olsberg. Erik Köster konnte bis 81 kg verletzungsbedingt nicht mehr antreten. Philipp Will sorgte mit einer Einhängetechnik für den Ausgleich, aber auch für den einzigen Punkt im ersten Durchgang. Nur einmal gab es dann noch im zweiten Durchgang Grund zum Jubeln. Philipps Bruder Nico konnte mit Uchi-mata punkten. Zwei unbesetzte Gewichtsklassen, sowie die Niederlagen von Andreas Hundt und Sebastian Neuser führten zum Endergebnis von 2:8 Punkten. Am Wochenende will man trotzdem beim Heimkampf mit einer anständigen Leistung die Liga beenden.“

Foto: Judo – Kampfgemeinschaft Siegerland