7. VokalErlebnis Konzert am 28.10.2023

(wS/red) Wenden 02.10.2023 | Zum inzwischen 7. Mal laden die Sänger von VocalArt Ottfingen zu ihrer beliebten Konzertreihe „VokalErlebnis“ in die Wendener Aula ein. Am Samstag, den 28.10.2023 öffnen um 18 Uhr die Pforten der Gesamtschule, Beginn ist eine Stunde später um 19 Uhr.

Neben VocalArt als Gastgeber, steht ein namhafter Chor mit auf der Bühne und verspricht wieder ein glanzvoller Abend zu werden: Das Frauenensemble Encantada aus Siegen konnte man hierfür gewinnen. Beide Chöre stehen in der Laienchorszene seit Jahren für Chorklang auf hohem Niveau. VocalArt selber schaut auf eine lange und über 30-jährige erfolgreiche Geschichte zurück.

Unter dem Dirigat von Thomas Bröcher singen die Männer nicht nur moderne Stücke, sondern gerne auch klassische Chorliteratur verschiedener Epochen. Encantada ist nicht erst seit dem WDR TV-Format Bester Chor im Westen 2019 überregional bekannt. 2012 gründete man das Frauenensemble mit dem Anspruch „vier- bis sechsstimmige Frauenchorliteratur aufführen zu wollen. „Der Schwerpunkt der musikalischen Arbeit liegt auf modernen A-cappella-Arrangements aus Jazz und Pop“, so beschreiben die Frauen ihre Chorarbeit selbst.

Unter anderem gewann Encantade den 1. Preis beim Deutschen Chorfest in Stuttgart 2016 in der Kategorie Show/Musical. Die Leitung des Frauenensembles liegt in den Händen von Kristin Knautz, die den 28 Sängerinnen aus dem nahen Siegerland immer wieder wertvolle musikalische Impulse geben kann.

Die Konzertreihe VokalErlebnis steht seit 2007 immer wieder für besondere Highlights, die die Sängerinnen und Sänger auch in diesem Jahr auf die Bühne bringen wollen. Beide Chöre stecken derzeit intensiv in der Vorbereitung auf diesen Konzertabend, welcher im Kulturprogramm der Gemeinde Wenden aufgenommen wurde und durch die Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden unterstützt wird.

So können die Karten im Vorverkauf für 12,00€/ Stück ( Abendkasse 15,00€) in den Sparkassen Geschäftsstellen Wenden, Gerlingen und Hünsborn erworben werden. Ferner in den Filialen der Fleischerei Alterauge in Rothemühle und im Kaufland Olpe, sowie im Ottfinger Dorfladen und im Salon Hetzel. Selbstverständlich können Karten auch bei den Sängerinnen und Sängern von Encantada und VocalArt gekauft werden. Zudem besteht die Möglichkeit die Tickets unter folgender Mailadresse zu bestellen: karten_vokalerlebnis@ottfinger-choere.de