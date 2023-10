Akkordeonorchester Siegerland e.V. lädt zum Jahreskonzert

(wS/aos) Hilchenbach 14.10.2023 |

Dass Akkordeonmusik mehr ist als nur volkstümliche Weisen, wissen langjährige Begleiter des Akkordeonorchesters Siegerland e.V. schon lange! Dass man selbst diese wie auch selbstverständlich alle weiteren Interessierten noch überraschen kann, möchte das vor über 68 Jahren gegründete AOS gern unter Beweis stellen und lädt herzlich zu seinem Jahreskonzert in der katholischen Kirche in Dahlbruch ein. Die Vorbereitungen für ein fast vollständig neues Programm laufen schon auf Hochtouren. Quer durch den Musikgarten wird für jeden Musikgeschmack etwas dabei sein, ob leicht beschwingt oder künstlerisch anspruchsvoll. Es wird sogar was aus der Pfanne geben. Lassen Sie sich überraschen!

Die 20 Musiker und Musikerinnen mit ihrem musikalischen Leiter Philippe Mascot freuen sich auf Sie am Sonntag, den 29. Oktober 2023 um 16 Uhr in der katholischen Kirche in Hilchenbach-Dahlbruch und versprechen eine schöne Zeit mit der Musik des Akkordeonorchesters Siegerland e.V. Karten gibt’s bei allen Aktiven, an der Tageskasse oder noch direkter über den QR-Code. Mit diesem bleiben sie auch auf Facebook und Instagram auf dem neuesten Stand.