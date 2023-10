Alcher Heimat- und Verschönerungsverein unterstützt das Café Patchwork mit Backwaren

(wS/al) Freudenberg 06.10.2023 | Am vergangenen Sonntag hat Silke Schinz Kuchen und Brot des Heimat- und Verschönerungsverein Alchen an das Café Patchwork in Siegen übergeben, das täglich von 9.00 – 15.00 Uhr geöffnet ist. Die Einrichtung, die sich in der Herrenwiese 5 befindet, ist ein Tagesaufenthalt für Wohnungs- und

Obdachlose und bietet neben Frühstück und Mittagessen auch die Möglichkeit Wäsche zu waschen oder zu duschen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir den Menschen, die das Café aufsuchen, mit unseren Öalcher Backspezialitäten eine kleine Freude bereiten können“, sagte Silke Schinz.

Das Foto zeigt Silke Schinz (links) vom HuV Alchen bei der Spendenübergabe.