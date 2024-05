Siegen800: Stadtverwaltung lädt zum „Tag des offenen Rathauses“ ein

(wS/si) Siegen 14.05.2024 | Anlässlich des 800. Geburtstags der Stadt Siegen öffnet die Stadtverwaltung ihre Türen und lädt am Sonntag, 26. Mai 2024, zu einem bunten Familientag im und rund um das Rathaus Siegen ein. Bürgermeister Steffen Mues wird den „Tag des offenen Rathauses“ um 11.00 Uhr auf der Bühne am Marktplatz eröffnen, bevor die Swinging Elephants – eine kleine, aber feine Big Band aus dem Siegerland – zu einem Platzkonzert aufspielen.

Bis 16.00 Uhr sollen die Dienstleistungen und Serviceangebote der Stadtverwaltung Siegen vorgestellt und beworben werden, und das auf unterhaltsame und mitunter spielerische Art und Weise. Bestes – und augenfälligstes – Beispiel ist ein lebensgroßes Memory zu verschiedenen Projekten der Stadtentwicklung, die verblüffende „Vorher-Nachher-Effekte“ aufzeigen. Stadtbaurat Henrik Schumann steht für Gespräche rund um aktuelle Stadtentwicklungsprojekte zur Verfügung.

Der „Tag des offenen Rathauses“ sei auch eine gute Gelegenheit, so Bürgermeister Steffen Mues, „für die Stadtverwaltung als Arbeitgeberin zu werben. Wir suchen in vielen Bereichen Nachwuchskräfte, nicht nur Verwaltungsfachangestellte, sondern auch Ingenieure, Fachkräfte im sozialen Bereich oder auch handwerklich ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“ Die Bandbreite der Tätigkeiten bei der Stadtverwaltung Siegen umfasst insgesamt 25 Ausbildungsberufe und elf Berufsfelder. Unter dem Titel „Vorurteil versus Realität“ kann ein erster Arbeitstag in einer „Amtsstube“ mit einer Schatzsuche nachgespielt werden; für Fragen stehen die Ausbildungsverantwortlichen der Stadtverwaltung Rede und Antwort.

Ein Rundgang, der um 13.00 und 15.00 Uhr angeboten wird, stellt das Rathaus vor und führt dabei auch durch Geheimtüren und verborgene Winkel in dem alten Gemäuer. Erstmalig urkundlich erwähnt wurde das Rathaus 1303, existiert aber schon deutlich länger. Neben seiner Bestimmung als Sitz für Magistrat und Verwaltung hatte es viele weitere Funktionen. Auf dem Marktplatz vor dem Rathaus mussten die Händler ihre Waren dem damaligen Waagemeister drei Tage zur Begutachtung vorlegen. Sollte einer der Kaufleute versuchen, brave Siegener Bürger mit falschen Gewichten oder schlecht gefärbten Stoffen zu betrügen, konnte er im Rathausgefängnis, dem sogenannten „Hundskropp“, gleich neben den „anrüchigen“ Fleischhauerbänken, über seine Verfehlungen nachdenken.

Das Rathaus beherbergte auch einen Kornvorrat für schlechte Zeiten. Im prachtvollen Ratssaal nahm, wer es sich leisten konnte, an glanzvollen Festen und Bällen teil. Tatsächlich schreibt ein Chronist anno 1500: „Tanzboden muss dringend erneuert werden!“

Nicht minder spannend sind der Blick in das Goldene Buch der Stadt Siegen und der Vortrag des Bürgermeisters um 12.00 Uhr über sein schönstes „Dienst-Accessoire“, die Goldene Amtskette. Beides kommt nur zu ganz besonderen Anlässen zum Einsatz; diese wiederum sind mit der ein oder anderen Anekdote verbunden. Zur Erinnerung an diesen Tag dürfen um 11.30 Uhr „ganz offiziell“ Selfies mit dem Bürgermeister gemacht werden – und ein Autogramm gibt es dazu.

Und wer schon immer mal einen Blick hinter die Kulissen eines Wahlbüros werfen wollte, kann dies im Historischen Ratssaal tun, der anlässlich der Europawahl am 9. Juni zum größten Briefwahlbüro der Stadt umfunktioniert wird. Apropos Europa: Auf die Gäste wartet unter anderem ein Quiz zu den Partnerstädten Siegens mit einer kleinen Präsentation außergewöhnlicher Erinnerungsstücke und Geschenke, die im Rathaus verwahrt werden. Besichtigt werden können auch die neuen Fahrzeuge aus dem Fuhrpark der Stadtreinigung und des Entsorgungsbetriebes sowie der Dienstwagen des Bürgermeisters am Kornmarkt.

Unter dem Motto „Mitmachen und aktiv werden!“ warten jede Menge Spielstationen auf Kinder, wie etwa Buzzer, Buttonmaschine, Tattoos und Kinderschminken, Popcorn, Slackline, Kicker oder Entenangeln und eine Rathaus-Rallye sowie eine Krönchen-Bastelaktion. Das Jugendparlament Siegen lädt auf dem Marktplatz zu einem aufregenden „Rathaus Escape Game“ ein: „Löst die Rätsel im Wirrwarr der kommunalen Verwaltung, um euch aus dem Büro des Bürgermeisters zu befreien.“

Fragen rund um Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit beantwortet der zuständige Beigeordnete, Stadtrat Arne Fries, am Info-Bulli des Siegener Ordnungsamtes. Bekannt ist der Einsatzwagen von den mobilen Bürgersprechstunden in den Ortsteilen; hier gibt es auch einen Einblick in die Arbeit des Ordnungsamtes. Ebenfalls mit einem Infostand sind die Fairtrade-Stadt Siegen, die Verbraucherzentrale und der Energieverein Siegen-Wittgenstein dabei. Die Umweltabteilung informiert über den Siegener Blütenzauber und hält die entsprechenden Samentütchen kostenlos bereit. Dazu gibt es eine Nistkasten-Ausstellung; auch hier sind die Bausätze für 12 Euro direkt vor Ort erhältlich.

Abgerundet wird das vielfältige Aktions- und Informationsprogramm mit Tanzvorführungen der Mini und Midi Dancer und der Gruppe Exorbitanz unter der Leitung von Sonja Ising sowie den Coronnette Dancers des ASV Siegen-Weidenau. Dazu gibt es Rock und Pop mit dem Siegener Duo Spontan auf der Bühne am Marktplatz. Zu Pausen mit Imbiss und kühlen Getränken lädt der Bier- und Brausegarten auf dem Marktplatz ein.

Und schließlich lädt das Siegerlandmuseum im Oberen Schloss zu einem Besuch bei freiem Eintritt für die ganze Familie ein. Ebenfalls die Türen zum freien Eintritt hat die Städtische Galerie im Haus Seel geöffnet, hier wird die Ausstellung „es war-es ist-es wird sein“ der Arbeitsgemeinschaft Siegerländer Künstlerinnen und Künstler (ASK) gezeigt.

Foto: Stadt Siegen