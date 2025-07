17. Altenseelbach Open erneut Highlight im heimischen Turnierkalender – Altbewährtes trifft auf Neues

(wS/tw) Neunkirchen 14.07.2025 | Das beschauliche Altenseelbach mit seinen 1300 Einwohnern kann vom 8. bis zum 16. August wieder mit Tennis der regionalen und überregionalen Spitzenklasse aufwarten. Die bereits 17. Altenseelbach Open des TV Altenseelbach dürften wie in den Vorjahren wieder jede Menge Spannung auf den drei Courts der Anlage an der Breitelbachstraße sorgen und die Tennisfans an allen neun Turniertagen in ihren Bann ziehen.

Wie in 2024 ist das Leistungsklassenturnier mit 1000 Euro Preisgeld dotiert. In acht Konkurrenzen können sich Spieler und Spielerinnen aus ganz Deutschland noch bis zum 4. August online unter www.tennis.de anmelden. Die höchste Siegprämie winkt dabei mit 250 Euro in der beliebten Mixed-Konkurrenz. In allen weiteren Wettbewerben erhalten die Champions 100 Euro.

Neu im Programm sind dieses Mal die Konkurrenzen Herren LK 20-25 und Herren 45. Dadurch verspricht sich der TVA mehr Homogenität in den Feldern. Während rund 50 ehrenamtliche Mitglieder des TVA an allen Tagen auf der gesamten

Anlage, hinter der Theke und an der Grillstation auf der Terrasse bestens für das leibliche Wohl der Aktiven und Zuschauer sorgen werden, gibt es auf der Kommandobrücke der Turnierleitung eine nicht unwesentliche Veränderung: Thorsten Seiler, Sportwart des TVA und von Beginn an Turnierdirektor der Altenseelbach Open, agiert nicht mehr in dieser Funktion. „Es ist genug nach 16 Turnieren“, sagte Seiler bei der Turnierpräsentation, der auch Neunkirchens Bürgermeister Marco Schwunk beiwohnte.

Weil die Veranstaltung immer größer geworden sei – im letzten Jahr wurde mit 142 Meldungen ein neuer Rekord aufgestellt – müssten die Aufgaben der Turnierleitung „auf mehrere Schultern“ verteilt werden, so Seiler.

Erstmals die Verantwortung als Turnierdirektor übernimmt Martin Wiegel (40), der dem Club erst seit wenigen Monaten vorsteht. Im Turnierausschuss wirkt neben den beiden alten Hasen Seiler

und dem Ehren-Präsidenten Werner Schönau auch das Vater-Sohn-Gespann Mike und Federico Lotz mit.

„Wir müssen nicht jedes Jahr den Rekord brechen. Dennoch wäre es schön, bei den Meldezahlen in die Region des Vorjahres zu kommen. Bisher (Stand: 14. Juli) gibt es 65 Meldungen (70 Spieler). Das ist ein sehr gutes Ergebnis“, sagt Wiegel, der seit neun Jahren das Racket schwingt.

Froh ist Wiegel in jedem Fall, dass sich Seiler nicht komplett aus der Turnierleitung zurückzieht. „Ohne Thorsten wird das nicht funktionieren!“

Durch die langjährige Verbundenheit vieler Sponsoren zum TVA, kann der Club auf einer soliden finanziellen Basis arbeiten und auf eine erfolgsversprechende Zukunft hoffen.

„Die Altenseelbach Open haben einen großen Stellenwert, sie sind die größte Sportveranstaltung in der Gemeinde Neunkirchen und haben eine große Strahlkraft über Neunkirchen hinaus“, dankte Bürgermeister Marco Schwunk dem TVA für sein langjähriges

Engagement bei dem Turnierklassiker.

Gerade an den Anfangstagen werde auf mindestens zwei Anlagen gespielt werden müssen. Hier hat der befreundete TV Eiserfeld wieder seine Kooperation zugesagt. Ebenso können bei hohen Meldezahlen auch einige Matches auf der Anlage des Nachbarvereins 1. TC Wahlbach stattfinden.

Natürlich dürfen auch bei der 17. Auflage der Altenseelbach Open die Stammspieler nicht fehlen. Dazu zählt Rainer Sommer (LK 10, TuS Ferndorf), der bei den Herren 60 in der Meldeliste steht. Topstar ist bisher Michael Klinkov (LK 1, TC Wetzlar) im Herren A-Feld.

Die ersten Spiele finden am 8. August ab 15 Uhr statt. Abgeschlossen wird das Turnier traditionell mit der Players-Party, unmittelbar im Anschluss an die Siegerehrung am Abend des 16. August.

Der Eintritt ist für Zuschauer wie immer frei.

