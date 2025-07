Spedition Bender erhält Roswith-Oerter-Arbeitnehmerpreis 2024 – Paul Ziemiak MdB hält Laudatio

(wS/cda) Freudenberg 14.07.2025 | In feierlichem Rahmen verlieh die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft (CDA) Siegen-Wittgenstein am Mittwochabend den Roswith-Oerter- Arbeitnehmerpreis 2024 an die Spedition Bender aus Freudenberg. Die Veranstaltung fand auf dem Firmengelände der Spedition statt und wurde von rund 40 geladenen Gästen besucht.

Die Auszeichnung würdigt Unternehmen, die sich in besonderer Weise für gute Arbeitsbedingungen, soziale Verantwortung und die Interessen ihrer Beschäftigten einsetzen. Die Spedition Bender wurde für ihr vorbildliches Engagement in der Mitarbeiterführung, die Förderung junger Fachkräfte sowie die faire und partnerschaftliche Unternehmenskultur geehrt.

Paul Ziemiak MdB, Generalsekretär der CDU NRW, würdigte das Unternehmen in seiner Laudatio:

„Die Spedition Bender zeigt eindrucksvoll, wie wirtschaftlicher Erfolg und soziale Verantwortung Hand in Hand gehen können. Hier steht der Mensch im Mittelpunkt – das ist genau das, wofür die CDA steht.“

Der Abend wurde von Julian Siebel, Kreisvorsitzender der CDA Siegen-Wittgenstein, eröffnet, der in seiner Begrüßung den Stellenwert der Arbeitswelt als Ort sozialer Gestaltung hervorhob. In einer interaktiven Vorstellungsrunde unter dem Motto „Wer ist die Spedition Bender?“ wurde den Gästen das Unternehmen nähergebracht, gefolgt von einer Diskussionsrunde zum Thema „Arbeitnehmer gewinnen – Aber wie?“

Im Anschluss an die Preisverleihung kamen Gäste, Mitarbeitende und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft beim gemeinsamen Get-Together mit Fingerfood und Getränken ins Gespräch.

Der Roswith-Oerter-Preis erinnert an die frühere CDA-Kreisvorsitzende und langjährige sozialpolitische Kämpferin Roswith Oerter, die sich stets für die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stark gemacht hat.

Foto: CDA

