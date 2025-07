Mitmachaktion „Wir sind offen“: Siegen setzt Zeichen gegen Diskriminierung

(wS/sa) Siegen 14.07.2025 | Unter dem Motto „Wir sind offen“ ruft das Netzwerk gegen Diskriminierung Siegen zur Beteiligung an einer breit angelegten Mitmachaktion auf. Ziel ist es, ein sichtbares Zeichen für Vielfalt, Respekt und die Akzeptanz queerer Menschen zu setzen. Anlass ist der diesjährige Christopher Street Day (CSD), der am 26. Juli 2025 in Siegen stattfindet.

Seit über 20 Jahren engagiert sich das Netzwerk für eine offene, vielfältige und diskriminierungsfreie Gesellschaft in der Region. Mit Plakaten, Postkarten und Aufklebern, die öffentlich sichtbar gemacht werden sollen – etwa in Schaufenstern, Büros, Beratungsstellen oder bei Veranstaltungen – sollen möglichst viele Menschen ihre Unterstützung bekunden.

Im Fokus steht 2025 das Thema „Diskriminierung aufgrund von Queerness“. Queer ist ein Sammelbegriff für Menschen, deren geschlechtliche Identität oder sexuelle Orientierung nicht der gesellschaftlichen Norm entspricht – etwa lesbische, schwule, bisexuelle, trans- oder intergeschlechtliche Personen.

„Queere Menschen erleben leider noch immer Ablehnung, Benachteiligung und sogar Gewalt – im Alltag, im Berufsleben, im öffentlichen Raum“, heißt es vom Netzwerk. Die Aktion soll nicht nur queeren Menschen den Rücken stärken, sondern auch ein breites Bewusstsein in der Bevölkerung schaffen.

Neben der Plakataktion sind weitere Veranstaltungen geplant: Ein Informationsstand beim CSD, thematische Workshops sowie Filmabende runden das Jahresprogramm ab.

Mitmachen können alle – ob Privatpersonen, Organisationen, Behörden, Vereine oder Unternehmen. Weitere Infos sowie Materialien zur Aktion sind online erhältlich unter:

👉 www.vielfalt-statt-diskriminierung.de

Für eine Gesellschaft, in der Vielfalt willkommen ist.

