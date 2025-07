Kids-Uni am Städtischen Gymnasium Kreuztal geht in die vierte Runde

(wS/sgk) Kreuztal 14.07.2025 | Die Kids-Uni am Städtischen Gymnasium Kreuztal hat sich als Begabtenförderungsprojekt etabliert, das nun bereits zum vierten Mal durchgeführt wird. Es richtet sich an besonders begabte Schülerinnen und Schüler, die die Möglichkeit haben, sich intensiv mit verschiedenen Themen parallel zum regulären Unterricht auseinanderzusetzen und ihre Expertenarbeit in Form einer Präsentation vorzustellen.

In diesem Schuljahr wurden sechs Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 7 aufgrund ihrer außergewöhnlich guten Leistungen von ihren Fachlehrerinnen und Fachlehrern ausgewählt. Diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben im Rahmen der Kids-Uni an selbst gewählten Themenfeldern gearbeitet, die in den Bereichen Sport, Biologie, Musik, Physik und Sozialwissenschaften angesiedelt sind.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kids-Uni verlassen dabei einmal wöchentlich den Regelunterricht, um sich gemäß ihren Begabungen individuell beschulen zu lassen. Den versäumten Unterrichtsstoff arbeiten sie mit Hilfe von Informationspaten selbstständig nach.

Bei der Erarbeitung, Gliederung und Präsentation ihrer Themen werden sie von ausgebildeten Lernpaten aus der Jahrgangsstufe 10 und EF unterstützt, die didaktische und methodische Techniken erlernt haben.

Kurz vor Beginn der Sommerferien präsentierten die Teilnehmenden am Begabtenprojekt ihre Expertenarbeit der Jahrgangsstufen 6 und 7. Die Zuhörerschaft bestand dabei nicht nur aus Mitschülerinnen und Mitschülern, sondern auch aus geladenen Eltern, Fachlehrerinnen und Fachlehrern sowie der Schulleitung. Die Themen reichen beispielsweise von der Entstehung der Musik und der Frage „Wie ist das Leben entstanden?“ bis hin zu Ausdauersport und seinem gesundheitlichen Nutzen für den menschlichen Organismus.

Im Anschluss an die Präsentationen wurden in einem feierlichen Rahmen auch die Unterstützer des Projektes entsprechend gewürdigt.

Diesbezüglich wurde auch die enorme Arbeitsleistung der Schülerinnen und Schüler hervorgehoben und die Unterstützung durch die Lern- und Informationspaten unterstrichen.

Das Programm bietet den begabten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu entfalten und sich auf hohem Niveau mit spannenden Themen auseinanderzusetzen.

Foto: SGK

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!