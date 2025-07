Spielgeräte statt Parkplatz Auf Brachfläche: Neuer Spielplatz für Niederschelden

(wS/si) Siegen 14.07.2025 | Ab Oktober ist es soweit: Dann können sich Kinder auf dem neuen Quartiers-Spielplatz austoben, der aktuell auf einer Brachfläche an der Johannesstraße in Niederschelden gebaut wird. Noch arbeitet der Bagger im Erdreich, bevor die neuen Spielgeräte aufgebaut werden können. Ein großes Klettergerüst mit Rutsche, eine Nestschaukel, eine Holz-Pferdekutsche und eine Federwippe werden jetzt nach und nach befestigt. Diese inklusiven Spielgeräte eignen sich zum gemeinsamen Spielen für Kinder mit und ohne Handicap, mit Sitzecke für alle. „Hier entsteht ein toller neuer Spielplatz, auf dem sich alle Kinder frei entfalten können.

Die Unterstützung der Anwohnerinnen und Anwohner sowie der örtlichen Unternehmen für dieses Projekt ist ein starkes Zeichen, dass Kinder hier in Niederschelden willkommen sind“, sagte Bürgermeister Steffen Mues.

Er ließ sich jetzt von Sandra Bruckert, zuständige Projektleiterin bei der städtischen Abteilung Grünflächen, ein weiteres Highlight des künftigen Spielplatzes zeigen: eine sogenannte inklusive „Sandbaustelle“, die barrierefrei mit Rollstuhl oder Gehhilfen erreichbar ist. Das Ganze ähnelt einem überdimensionierten Sandkasten mit besonderen Spielelementen wie Sandaufzug, Rüttelsieb und Motorikwand. „So können Kinder mit und ohne Handicap das Element Sand mit allen Sinnen begreifen und gemeinsam bespielen“, erklärte Sandra Bruckert.

Gebaut wird auf dem rund 350 Quadratmeter großen städtischen Grundstück, das ursprünglich als Parkplatz genutzt werden sollte. In den politischen Gremien wurde aber angeregt, eine Nutzung des Grundstücks als Grünfläche in Betracht zu ziehen. Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Siegen beschloss dann Anfang Mai 2024 eine Nutzung der Fläche als Spielplatz. Die Anwohnerinnen und Anwohner wurden im Oktober vergangenen Jahres über den geplanten Spielplatz-Bau im Rahmen einer Anwohnerbeteiligung informiert.

Die Interessengemeinschaft „IG Schossi“, ein Zusammenschluss örtlicher Unternehmen, hat den Plan für den Neubau unterstützt.

Die Bauarbeiten sollen in etwa acht bis zehn Wochen abgeschlossen sein. Im Herbst wird noch ein Baum gepflanzt, der im Sommer Schatten spendet. Die Baukosten betragen rund 130.000 Euro.

Bauarbeiten Spielplatz Breslauer Straße/Ypernstraße

In der kommenden Woche beginnen zudem Umbaumaßnahmen am Spielplatz Breslauer Straße/Ypernstraße am Fischbacherberg. Kinder des angrenzenden Kinder- und Jugendtreffs durften dabei ihre Ideen und Wünsche in die Planung mit einbringen. Die Bauarbeiten sollen sechs bis acht Wochen andauern. Die Kosten belaufen sich auf rund 49.000 Euro. Eine weitere Besonderheit: Die städtische Bau- und Ausbildungskolonne nimmt die Umbaumaßnahmen dabei selbst vor. Die vorhandene Fläche wird komplett umgebaut und erhält neue Spielgeräte wie eine Kletter-Rutsch-Kombination mit integriertem Spielhaus, eine Federwippe und ein Bodentrampolin.



Die Rutsche wird demnächst aufgebaut: (v.l.) Björn Becker, Bauleiter des zuständigen Garten- und Landschaftsbauunternehmens, Projektleiterin Sandra Bruckert sowie Bürgermeister Steffen Mues.

Foto: Stadt Siegen

