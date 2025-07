Verkehrsunfall in Siegen: Autofahrerin übersieht Bus auf Umweltspur

(wS/red) Siegen 14.07.2025 | Am Montagnachmittag kam es gegen 17:15 Uhr erneut zu einem Verkehrsunfall auf der sogenannten „Umweltspur“ in der Weidenauer Straße. Eine Autofahrerin war aus Richtung Siegen kommend unterwegs und wollte in Höhe der Kreispolizeibehörde nach links in die Waldhausstraße abbiegen. Dabei stieß sie mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammen, der die „Umweltspur“ in Richtung Siegen befuhr.

Der alarmierte Rettungsdienst traf zügig am Unfallort ein, konnte jedoch bereits nach kurzer Zeit wieder abrücken, da glücklicherweise niemand verletzt wurde. Weder die Fahrerin des PKW noch der Busfahrer oder Fahrgäste kamen zu Schaden.

Die Polizei hat vor Ort die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

An Bus und PKW entstand Sachschaden.

Foto: KR wirSiegen.de