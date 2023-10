AWZ Bau: Drei Toptalente im Bauhandwerk geehrt

(wS/awz) Kreuztal 30.10.2023 | Moritz Eigner ist NRW-Landessieger im Maurerhandwerk und nimmt an Deutscher Meisterschaft in Erfurt teil

Auch in diesem Jahr konnten sich drei junge Fachkräfte aus dem heimischen Bauhandwerk, die allesamt ihre überbetriebliche Ausbildung im Aus- und Weiterbildungszentrum Bau (AWZ Bau) absolviert haben, sehr erfolgreich beim NRW-Landeswettbewerb des deutschen Handwerks präsentieren und in ihren Berufen einen Sieg, einen zweiten Platz und einen 4. Platz holen. Sie gehören damit zu den Toptalenten des Handwerks in NRW und wurden für ihre Leistung im AWZ Bau in Kreuztal-Fellinghausen geehrt.

„Ihr habt beim Leistungswettbewerb euer Können unter Beweis gestellt und sehr gut abgeschnitten. Herzlichen Glückwunsch! Wir freuen uns mit euch und wertschätzen eure herausragende Leistung“, so Heiko Schmid, Technischer Geschäftsführer des AWZ Bau, der die Veranstaltung eröffnete und auch die Firmenvertreter und Gäste herzlich begrüßte.

Moritz Eigner ist NRW-Landessieger im Maurerhandwerk

Im NRW-weiten Vergleich liegt der frischgebackene Maurergeselle Moritz Eigner aus Bad Berleburg (Berge-Bau GmbH & Co. KG, Erndtebrück) an der Spitze: der Junghandwerker aus dem Kammerbezirk der Handwerkskammer Südwestfalen überzeugte beim praktischen Leistungswettbewerb in Düsseldorf-Wesel die Jury und wurde zum Landessieger NRW im Maurerhandwerk 2023 gekürt. Damit hat er auch das Ticket für den Bundeswettbewerb am 12. und 13. November 2023 in Erfurt gezogen, auf den er sich aktuell „in den heimischen Hallen“ im AWZ Bau intensiv vorbereitet.

Hier steht ihm Thomas Rademacher, Ausbilder im Maurer- und Stuckateurhandwerk, mit Rat und Tat zur Seite. Auch zum Landeswettbewerb hat er seinen Schützling begleitet und ordentlich mitgefiebert. „Insbesondere was die Zeit und die geforderte Genauigkeit angeht, war das eine Herausforderung beim Landeswettbewerb. Aber in einem starken Teilnehmerfeld konnte Moritz Eigner sich durchsetzen. Kompliment, das war eine tolle Leistung“, lobt der erfahrene Ausbilder den NRW-Landessieger. Carl Leon Gebauer belegt 3. Platz im Landesvergleich Beton- und Stahlbetonbauer Carl Leon Gebauer aus Halver (F.W. Meier GmbH Bauunternehmen, Plettenberg) wurde 3. Landessieger in seinem Gewerk. Sein Ausbilder Falko Erpel, der den Junghandwerker selbstverständlich zum Wettbewerb begleitet hat, ließ Revue passieren: „Viel mehr ging nicht. Du hast die Aufgabe richtig begonnen und bist fast fertig geworden. Letztendlich haben nachher Kleinigkeiten entschieden. So einen Wettbewerb mit den gestellten Aufgaben muss man erst einmal mental durchstehen und das Ganze dann noch geistig und handwerklich umsetzen.“

Joelle Schneider erfolgreiche Straßenbauerin

Der Landeswettbewerb der Straßenbauer fand in diesem Jahr in Aachen statt. Mit dabei war als einzige Frau im Teilnehmerfeld die frischgebackene Straßenbauergesellin Joelle Schneider aus Wenden. Es lief recht gut, sodass ihr am Ende zunächst gemeinsam mit einem weiteren Wettbewerber der 3. Platz zugesprochen wurde. Leider wurde diese Entscheidung im Nachgang revidiert. Deshalb hat Joelle Schneider letztlich den 4. Platz belegt. Für das AWZ Bau ist dieser etwas unglückliche Umstand Grund genug, die junge Straßenbauerin trotzdem gebührend für ihre erfolgreiche Leistung im Wettbewerb zu ehren. „Hier geht es auch um Wertschätzung und die muss da sein. Du hast alles gegeben und durchgezogen. Dabei sein ist alles.

Egal welcher Platz es letztlich geworden ist: Ihr könnt alle wahnsinnig stolz auf eure Leistung sein“, so Heiko Schmid, der Joelle Schneider mit Manuel Brüssler, Ausbilder im Straßenbauerhandwerk, nach Aachen begleitet hat.

„Ihr zeigt die Leistungsfähigkeit des Handwerks in der Region“

Auch der Lehrlingswart der heimischen Bauinnung, Daniel Helmig, ließ es sich nicht nehmen den jungen Fachkräften persönlich zu gratulieren: „Das war eine großartige Leistung, die Sie gezeigt haben. Herzlichen Glückwunsch! Wir als Bauinnung Westfalen-Süd sind sehr stolz darauf, dass wir auch in diesem Jahr wieder so talentierte junge Menschen dabeihaben. Durch Ihren Erfolg zeigen Sie auch die Leistungsfähigkeit unserer Handwerksbetriebe in der Region.“ Abschließend überreichte Heiko Schmid dem Erst- und dem Drittplatzierten einen personalisierten gläsernen Pokal sowie allen drei Fachkräften einen hochwertigen Akkuschrauber als Anerkennung für die herausragende Leistung. Freudestrahlend nahmen die drei Toptalente des heimischen Handwerks die Geschenke entgegen.

Lehrlingswart Daniel Helmig, Maurergeselle Moritz Eigner,

Straßenbauergesellin Joelle Schneider, Beton- und Stahlbetonbauergeselle Carl Leon

Gebauer und Heiko Schmid, Techn. Geschäftsführer des AWZ Bau.

Text und Bild: Rebecca Dalhoff