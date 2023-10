Bundespolizei schneller als Graffitisprayer

(wS/bp) Siegen 06.10.2023 | Am 05. Oktober meldeten Reinigungskräfte der Hessischen Landesbahn den Einsatzkräften vom Bundespolizeirevier Siegen einen Graffitisprayer. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung an der Abstellanlage des Bahnhofs Siegen, stellten die Bundespolizisten den 23-jährigen Sprayer, nachdem dieser sich in einem Gebüsch versteckt hatte und anschließend flüchtete.

Gestern Nacht um zwei Uhr, wurden die Beamten von Zeugen anlässlich eines sich im Bereich der Abstellanlagen des Bahnhofs Siegen befindlichen Graffitisprayers alarmiert. Ein Triebfahrzeug der Hessischen Landesbahn wurde mit einem ca. 10 qm großen Graffiti besprüht. Die Beamten fahndeten sofort im Nahbereich der Abstellanlage und konnten eine Person in einem Gebüsch stellen, die dort mit dem Gesicht nach unten lag. Als das Streifenteam den italienischen Staatsbürger ansprach, täuschte dieser zunächst einen betrunkenen Zustand vor, um anschließend zu fliehen. Die Bundespolizisten nahmen die Verfolgung auf und stellten den Beschuldigten. Im Rahmen einer Identitätsprüfung stellten die Polizeibeamten eine Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft München fest und leiteten ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen den 23-Jährigen ein. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Italiener aus der Bundespolizeiwache entlassen. Die Schadenshöhe, die durch das Graffiti verursacht wurde, ist derzeit noch unbekannt.