Erfolgreiche Vermarktung in Lindenberg, Oberheuslingen und Niederheuslingen | Vermarktungsstart für Glasfaser bis ins Gebäude in Plittershagen

(wS/we) Freudenberg 16.05.2024 | Es steht fest – Anwohnende und Gewerbetreibende in den Ortsteilen Lindenberg, Oberheuslingen sowie Niederheuslingen in Freudenberg können sich über einen kostenlosen Glasfaseranschluss freuen. Die Vermarktung war erfolgreich und es haben sich genügend Anwohnende für den kostenlosen Glasfaseranschluss gemeldet. Über den anstehenden Baubeginn der Glasfaserleitungen informieren Westconnect und Westnetz rechtzeitig separat. Darüber hinaus können sich Interessierte aus Plittershagen bis zum 31. August 2024 für einen Glasfaseranschluss mit schnellem, stabilem und nachhaltigem Internet mit bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde melden. Damit haben Kunden hervorragende Stabilität für gleichzeitiges Streaming, Gaming und Homeoffice und sind bestens für die Zukunft vorbereitet.

„Ich freue mich, dass sich genügend Haushalte und Betriebe für den Glasfaseranschluss entschieden haben und das schnelle Internet nun tatsächlich nach Lindenberg, Oberheuslingen sowie Niederheuslingen kommt. Eine gut ausgebaute Breibandinfrastruktur mit schnellem und flächendeckendem Internet ist für unsere Stadt von enormer Bedeutung für eine positive Entwicklung“ sagt Nicole Reschke, Bürgermeisterin von Freudenberg.

Miroslav Broser, Manager für Regionale Kooperationen bei Westconnect betont: „Mit diesem Projekt legen wir einen wichtigen Grundstein für eine sichere und moderne Digitalisierung in einer weiteren Gemeinde im Kreis Siegen-Wittgenstein. Glasfaserleitungen, die bis ins Gebäude gelegt werden, sind der Standard für die Zukunft. Eine leistungsstarke, digitale Infrastruktur wird immer wichtiger und wir freuen uns, die Stadt Freudenberg bei dem Ausbau unterstützen zu können.“

Für die Anbindung an das Glasfasernetz und damit das Surfen mit Highspeed im Internet gibt zwei Komponenten: die bauliche Voraussetzung in Form eines Glasfaseranschlusses und zusätzlich ein Produktvertrag, um den Anschluss nutzen zu können.

Damit der teure Glasfaserausbau wirtschaftlich vertretbar ist, ist der Glasfaserausbau in Plittershagen an eine Vermarktungsquote gebunden. Das heißt: Bis zum Ende der Vermarktungsfrist müssen 40% der Haushalte einen Vertrag über ein E.ON-Highspeed Produkt abschließen. In der Vermarktungszeit können Interessierte einen Glasfaseranschluss ohne zusätzliche Ausbaukosten (sonst rund 1.500 €) für ihr Gebäude errichten lassen und sparen außerdem die später fällige Anschlussaktivierung (rund 400 €). Damit profitieren sie von einer Gesamtersparnis in Höhe von rund 1.900 €.

Auch in den Ortsteilen Lindenberg, Oberheuslingen sowie Niederheuslingen können sich Interessierte noch für kurze Zeit einen kostenlosen Glasfaseranschluss (sonst rund 1.500 €) sichern. Dafür ist es in den Ortsteilen ebenfalls erforderlich, einen Vertrag über ein E.ON Highspeed Produkt abzuschließen und somit den Hausanschluss zu aktivieren. Denn erst mit dem passenden Produkt-Vertrag können Kund*innen nach Inbetriebnahme des Anschlusses mit Highspeed im Internet surfen. Während der Bauphase sparen Interessierte die Anschlussaktivierung in Höhe von rund 400 € und profitieren damit von einer Gesamtersparnis in Höhe von rund 1.900 €.

Auskunft und Beratung

Die Westconnect ist zuständig für den Ausbau des Breitbandnetzes in den Städten und Gemeinden. Die Ansprache von Kund*innen im Ausbaugebiet und der Vertrieb von passenden Breitbandprodukten erfolgt dienstleistend unter der Marke „E.ON Highspeed“ durch die E.ON Energie Deutschland.

Die E.ON Highspeed Experten laden alle interessierten Bürger aus Plittershagen zu einer Informationsveranstaltung am Donnerstag, den 23. Mai 2024, um 19 Uhr in das Ev. Vereinshaus Plittershagen, Plittershagener Straße 126, 57528 Freudenberg ein.

Darüber hinaus stehen die Berater von E.ON für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Die Beratertage finden montags, den 17. Juni, 15. Juli und 19. August 2024 jeweils von 15:30 bis 18:30 Uhr im Ev. Vereinshaus Plittershagen, Plittershagener Straße 126, 57528 Freudenberg statt.

Unter der Rufnummer 0221 – 17732629 können Interessierte in Freudenberg individuelle Beratungstermine vereinbaren. Auskünfte über Produkte und Services gibt es online unter www.eon-highspeed.com/freudenberg. Auf der Internetseite können Anwohner sowie Gewerbetreibende über den Verfügbarkeitscheck sofort prüfen, ob ihr Gebäude im Vermarktungsgebiet liegt, gleichzeitig die Grundstückseigentümererklärung einreichen und ein E.ON Highspeed Produkt buchen. Alle Anwohner*innen sowie Gewerbetreibende, die einen schnellen Internetanschluss erhalten können, werden zudem per Post von Westconnect informiert.

