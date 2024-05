Maiwanderung für Trauernde

(wS/car) Siegen 16.05.2024 | Die Koordinationsstelle des Caritasverbandes Siegen-Wittgenstein e.V. und die Ambulante ökumenische Hospizhilfe Siegen e.V. laden am Samstag, den 25. Mai 2024 um 14:30 Uhr zu einer Maiwanderung ins südliche Siegerland ein. Treffpunkt ist der Parkplatz am Gilberg Friedhof, Gilbergstraße in 57080 Siegen.

Die Wanderung dauert ca. 2,5 Stunden bei einer Strecke von 4 km mit leichten Anstiegen rund um den Gilberg.

Ehrenamtlich Mitarbeitende unterstützen die Gruppe als Gesprächspartner:innen. Im Anschluss an die Wanderung besteht die Möglichkeit zur Einkehr. Die Kosten für den Verzehr sind selbst zu tragen. Die Wanderung findet auch bei Regenwetter statt. Bitte auf geeignete Kleidung und festes Schuhwerk achten. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Veranstaltungskosten entstehen keine.

Weitere Wanderungen in diesem Jahr sind in den Monaten Juli, September und November geplant, jeweils am vierten Samstag des Monats. Die jeweiligen Treffpunkte werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Foto: Caritas