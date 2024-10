Unbekannte brechen ein Einfamilienhaus ein – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Siegen 31.10.2024 | Am 30.10.2024 ist es zwischen 14:30 Uhr und 18:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße „In der Hofwiese“ in Siegen gekommen.

Ersten Ermittlungen nach verschafften sich unbekannte Täter Zutritt über eine rückwärtig liegende Balkontür ins Innere des Hauses. Dort durchsuchten die Einbrecher zahlreiche Schränke und Schubladen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie Schmuck. Der Schaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Betrag. Das Kriminalkommissariat 5 in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

.

.

