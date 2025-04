Baum stürzt auf Autos in Weidenau – Feuerwehr im Einsatz

(wS/red) Siegen 02.04.2025 | Am Mittwochnachmittag um 15:40 Uhr wurde die Feuerwehr in die Hochschulstraße in Weidenau gerufen. Das Einsatzstichwort lautete: „Baum auf PKW“. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen umgestürzten Baum vor, der auf zwei geparkte Autos gestürzt war.

Mit Motorsägen und viel Fingerspitzengefühl befreiten die Feuerwehrleute die Fahrzeuge von dem Baum sowie von zahlreichen kleineren und größeren Ästen. Glück im Unglück: Eine hinter dem Parkplatz verlaufende Leitplanke bremste den Fall des Baumes und verhinderte größere Schäden. Die beiden Fahrzeuge wurden dadurch nur leicht beschädigt.

Für die Dauer des Einsatzes musste die Hochschulstraße in beide Richtungen voll gesperrt werden. Mit mehreren Einsatzkräften wurde der Baum zügig zerlegt und von der Fahrbahn entfernt. Anschließend wurde die Straße gefegt und zunächst einspurig, später wieder vollständig für den Verkehr freigegeben.

Verletzt wurde niemand.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!