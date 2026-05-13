Netphen sucht die fahrradfreundlichsten Unternehmen – 500 Euro Preisgeld winken

(wS/ne) Netphen 13.05.2026 | Die Stadt Netphen ruft Unternehmen aus der Region dazu auf, sich an einem Wettbewerb rund um die betriebliche Förderung des Radfahrens zu beteiligen. Gesucht werden Betriebe, die ihren Mitarbeitenden den Umstieg aufs Fahrrad oder E-Bike spürbar erleichtern – sei es durch passende Infrastruktur, attraktive Angebote oder eigenes Engagement im Arbeitsalltag.

Doch was zeichnet ein wirklich fahrradfreundliches Unternehmen aus? Die Stadt Netphen stellt dazu mehrere zentrale Fragen, an denen sich interessierte Betriebe orientieren können:

Verfügt Ihr Unternehmen über sichere Abstellmöglichkeiten für die Fahrräder Ihrer Mitarbeitenden? Gibt es Lademöglichkeiten für E-Bikes auf dem Betriebsgelände? Können Ihre Mitarbeitenden über Ihr Unternehmen ein Fahrrad oder E-Bike leasen? Und nehmen Sie regelmäßig an Aktionen zur Förderung der Fahrrad- und E-Bike-Nutzung teil – oder bieten sogar eigene Angebote an?

Wer eine oder mehrere dieser Fragen mit „Ja“ beantworten kann, ist eingeladen, sich zu bewerben. Bewerbungsschluss ist der 12. Juni 2026.

Die eingereichten Bewerbungen werden anschließend von einer Jury gesichtet. Diese setzt sich zusammen aus Mitarbeitenden der Stabsstelle Kommunikation und Wirtschaft sowie des Fachbereichs Ordnung und Bürgerbüro der Stadt Netphen.

Auf den Gewinner wartet ein attraktives Paket: 500 Euro stehen zur Verfügung, die gezielt für Vorhaben zur betrieblichen Förderung des Radfahrens eingesetzt werden können. Zusätzlich finanziert die Stadt eine Werbeanzeige in der Herbst-Ausgabe des Stadtmagazins „Mein Netphen“ – eine willkommene Gelegenheit, das eigene Engagement öffentlich sichtbar zu machen und bei künftigen Fachkräften zu punkten.

Die Stadt Netphen freut sich auf zahlreiche Bewerbungen aus der heimischen Wirtschaft und auf viele gute Beispiele dafür, wie sich Unternehmen aktiv für umweltfreundliche Mobilität ihrer Belegschaft einsetzen.