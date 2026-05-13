Die „Freiluftturnhalle“ kommt wieder nach Freudenberg: Die Rudelturner gehen „in Kur“

(wS/gm) Freudenberg 13.05.2026 | Am 28. Mai ist es wieder so weit: Das „Rudel“ wird erneut in Freudenberg gesichtet. Das Siegener Sportevent „Rudelturnen“ kommt in den Kurpark. Freudenberg hat sich längst als Kultort für die Veranstaltung etabliert.

Bis zu 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen zu den beiden Trainingseinheiten und haben Spaß am gemeinsamen Sport. Die Fläche im Kurpark bietet dafür ausreichend Platz.

Die Workouts werden von Lorena Schreiber (Tanzschule Step Up) und Sonja Ising (Alcher Turngemeinschaft) geleitet. Beide sind bestens bekannt und machen das Training meist zu einer mitreißenden Fitness-Party. Das erste Training beginnt um 18.00 Uhr, die zweite Einheit um 19.00 Uhr.



Veranstalter des Events ist der Kreissportbund. Organisiert wird es von Guido Müller sowie Christian und Sinje Cramer. „Beim Rudelturnen geht es vor allem um Spaß und Fitness. Die Trainings sind so aufgebaut, dass jeder entsprechend seiner körperlichen Verfassung mitmachen kann“, betonen die drei. Mitmachen kann grundsätzlich jeder, der sich gelegentlich sportlich betätigt und Lust auf ein unterhaltsames Fitnesstraining hat. Die Krombacher Brauerei stellt alkoholfreie Freigetränke zur Verfügung, und DJ Maribello sorgt mit der passenden Musik für zusätzliche Motivation.

Wichtig ist dem Rudelturn-Team, dass vor allem auch Vereine aus Freudenberg und Umgebung das Training nutzen, um sich kennenzulernen und zu vernetzen.

Das kostenfreie Event wird insbesondere durch das Sponsoring des Unternehmens Wesco in Wenden-Hünsborn sowie durch die Stadt Freudenberg ermöglicht. Dadurch ist das Event für alle im Rudel kostenfrei.

„Das Rudel ist (wieder) los – am 28. Mai im Kurpark Freudenberg